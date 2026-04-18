Ukrao Einsteinov mozak, nosio ga je u staklenci i 'proučavao'

Kad je Albert Einstein umro 18. travnja 1955. u Princetonu, prema vlastitoj želji trebao je biti kremiran. Međutim, patolog Thomas Stoltz Harvey, koji je obavio obdukciju, donio je bizarnu odluku i zadržao Einsteinov mozak. Nakon što je to otkriveno, Harvey je uvjerio Einsteinova sina da mu dopusti čuvanje mozga u svrhu znanstvenog istraživanja genijalnosti. Iako nije bio specijalist za neuroznanost, mozak jednog od najvećih umova u povijesti postao je predmet njegova životnog projekta.