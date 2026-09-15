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ZDRAVO I FINO

Ulovila vas je želja za slatkim? Ovih 20 namirnica će pomoći smanjiti žudnju za desertom

Mnogi nakon obroka požele nešto slatko, teško odolijevaju desertu ili posežu za zaslađenom kavom kako bi se razbudili poslijepodne. Dobra vijest je da namirnice bogate proteinima i vlaknima mogu pomoći u smanjenju takve žudnje
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Beauty slim female body confuse chocolate cake. Woman in restaur
U nastavku pogledajte koje namirnice možete jesti da utažite želju za slatkim. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte koje namirnice možete jesti da utažite želju za slatkim. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Komentari 0

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