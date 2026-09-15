Ulovila vas je želja za slatkim? Ovih 20 namirnica će pomoći smanjiti žudnju za desertom

Mnogi nakon obroka požele nešto slatko, teško odolijevaju desertu ili posežu za zaslađenom kavom kako bi se razbudili poslijepodne. Dobra vijest je da namirnice bogate proteinima i vlaknima mogu pomoći u smanjenju takve žudnje
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U nastavku pogledajte koje namirnice možete jesti da utažite želju za slatkim.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koje namirnice možete jesti da utažite želju za slatkim. |
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koje namirnice možete jesti da utažite želju za slatkim.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
BOBIČASTO VOĆE Borovnice, jagode, kupine i maline odličan su izbor kada vas uhvati želja za slatkim. Imaju nizak glikemijski indeks, pa pružaju prirodnu slatkoću bez naglog podizanja šećera u krvi, a zbog visokog udjela vode i vlakana dulje daju osjećaj sitosti. Primjerice, jedna šalica sirovih malina sadrži oko 8 grama vlakana.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
AVOKADO Avokado sadrži oko 9 grama vlakana po plodu, kao i zdrave mononezasićene i polinezasićene masti koje mogu pomoći u kontroli žudnje za šećerom. Istraživanja pokazuju da zamjena rafiniranih ugljikohidrata avokadom može povećati osjećaj sitosti te pomoći u održavanju stabilnije razine šećera i inzulina u krvi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PISTACIJE Kombinacija proteina, vlakana i zdravih masti čini orašaste plodove dobrim izborom za smanjenje želje za slatkim, a pistacije se posebno izdvajaju. Istraživanje iz 2020. godine pokazalo je da je njihova konzumacija povezana s manjim unosom slatkiša, a mogu potaknuti i sporije i svjesnije jedenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SEZAMOVE SJEMENKE Sezam sadrži zdrave mononezasićene i polinezasićene masti te vlakna koja mogu pomoći u borbi protiv želje za šećerom. Osim nutritivnih prednosti, hrskava tekstura sjemenki može dodatno povećati užitak u obroku ili međuobroku.
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CHIA SJEMENKE Iako su sitne, chia sjemenke sadrže više od 4 grama proteina i gotovo 10 grama vlakana u 28 grama, a bogate su i omega-3 masnim kiselinama. U jednom istraživanju njihova je konzumacija s jogurtom povećala osjećaj sitosti i smanjila želju za slatkom hranom. Od njih možete napraviti i puding tako da ih pomiješate s mlijekom i ostavite preko noći.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
KVINOJA Kvinoja se često svrstava među cjelovite žitarice, iako je zapravo sjemenka bogata proteinima, vlaknima i antioksidansima. Jedna kuhana šalica sadrži više od 8 grama proteina i više od 5 grama vlakana, što je čini dobrim izborom za obrok koji će vas dulje držati sitima.
| Foto: Ildi Papp
ZOB Zob je bogata topljivim vlaknima koja mogu pomoći u smanjenju gladi, regulaciji razine glukoze i kontroli želje za šećerom. Bolji izbor su zobene pahuljice koje se dulje kuhaju, poput krupnih ili rezanih zobenih pahuljica, dok bi instant varijante s dodanim šećerom trebalo ograničiti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GRAH I LEĆA Grah i leća odlični su izvori biljnih proteina i vlakana, zbog čega mogu pomoći u održavanju stabilne razine šećera u krvi i smanjenju žudnje za slatkim. Jedno manje istraživanje pokazalo je da zamjena dijela riže ili krumpira lećom može značajno smanjiti porast šećera u krvi nakon obroka.
| Foto: Kirill Gorlov
HUMUS Humus se priprema od slanutka, tahinija i maslinova ulja te sadrži kombinaciju proteina, vlakana i zdravih masti. Pola šalice humusa ima oko 10 grama proteina i 7 grama vlakana, a možete ga koristiti kao namaz umjesto majoneze ili kao umak uz povrće.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KOKOSOVO ULJE Masti iz kokosova ulja probavljaju se sporije, pa mogu pridonijeti duljem osjećaju sitosti i usporiti pretvaranje drugih namirnica u šećer u krvi. Ipak, riječ je o zasićenoj masnoći pa ga treba koristiti umjereno, a prednost se općenito daje nezasićenim mastima iz maslinova ulja, orašastih plodova i sjemenki.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MASLINE I MASLINOVO ULJE Zdrave mononezasićene i polinezasićene masti iz maslina i maslinova ulja mogu pomoći da dulje budete siti i tako smanjiti želju za slatkim. Istraživanja također upućuju na to da zamjena ugljikohidrata ili zasićenih masti nezasićenim mastima može pridonijeti boljoj kontroli šećera u krvi i osjetljivosti na inzulin.
POVRĆE BEZ ŠKROBA Brokula, cvjetača, tikvice, špageti tikva, prokulice i kupus sadrže mnogo vlakana, a probavljaju se sporije, što može pomoći u sprječavanju naglih skokova šećera u krvi. Primjerice, šalica kuhane nasjeckane brokule sadrži više od 5 grama vlakana. Za slađi okus bez dodanog šećera povrće možete ispeći ili pripremiti s malo balzamičnog octa.
| Foto: Nataliya Arzamasova
BATAT Batat je bogat vitaminima i mineralima, ali i vlaknima koja mogu pomoći u smanjenju gladi i ublažavanju naglih porasta inzulina. Jedan srednje velik kuhani batat s korom sadrži gotovo 4 grama vlakana, a najbolje ga je jesti s korom jer se upravo u njoj nalazi dio hranjivih tvari.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
GRČKI JOGURT Dovoljan unos proteina tijekom dana može pomoći u smanjenju želje za šećerom jer proteini i masti dulje drže sitost. Porcija od oko 200 grama grčkog jogurta sadrži gotovo 20 grama proteina, pa je dobar izbor za međuobrok. Birajte običan grčki jogurt bez dodanih šećera, a okus mu možete poboljšati bobičastim voćem, cimetom, orašastim plodovima ili sjemenkama.
| Foto: Dreamstime
MESO, PERAD I RIBA Ako niste ljubitelj jogurta, kvalitetan izvor proteina možete pronaći u mesu, peradi i ribi. Proteini mogu pomoći u održavanju sitosti i tako smanjiti potrebu za posezanjem za slatkišima, a preporučuje se birati ribu iz hladnih voda te kvalitetno meso i perad.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
JAJA Jaja su bogata proteinima, a jedno veliko jaje sadrži više od 6 grama proteina, uz brojne vitamine i minerale. Zbog sadržaja zasićenih masti ipak ih je dobro konzumirati umjereno i kao dio raznolike prehrane.
| Foto: 123RF
SIR Kombinacija proteina i masti u siru može pomoći u smanjenju želje za slatkim i produžiti osjećaj sitosti. Ipak, sir može sadržavati dosta kalorija, zasićenih masti i soli, pa je važno paziti na količinu. Primjerice, 28 grama mozzarelle s manje masti sadrži oko 7 grama proteina.
| Foto: 123RF
SPIRULINA Spirulina je plavo-zelena alga bogata proteinima, vitaminima i mineralima, a jedna žlica sadrži više od 4 grama proteina. Sadrži i tirozin, aminokiselinu potrebnu za stvaranje određenih neurotransmitera, no tvrdnje da izravno smanjuje žudnju za šećerom treba uzeti s oprezom. Najlakše ju je dodati u smoothie ako vam njezin okus sam po sebi ne odgovara.
| Foto: DREAMSTIME
TAMNA ČOKOLADA Kada vas uhvati želja za čokoladom, tamna čokolada s najmanje 70 posto kakaa može biti bolji izbor od mliječne. Sadrži antioksidanse, polifenole i magnezij, a zbog manjeg udjela dodanog šećera može zadovoljiti želju za slatkim bez tolikog utjecaja na razinu šećera u krvi. Ipak, najbolje ju je jesti u umjerenim količinama.
| Foto: 123RF
MEDJOOL DATULJE Ako pokušavate smanjiti unos slatkiša, Medjool datulje mogu poslužiti kao prirodnija zamjena za bombone i druge slatkiše. Bogate su kalijem, polifenolima i vlaknima, a dvije datulje sadrže oko 3,2 grama vlakana. Mogu se jesti same ili izmiksati i koristiti kao prirodni zaslađivač u kolačima i drugim desertima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA