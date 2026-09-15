Ulovila vas je želja za slatkim? Ovih 20 namirnica će pomoći smanjiti žudnju za desertom

CHIA SJEMENKE Iako su sitne, chia sjemenke sadrže više od 4 grama proteina i gotovo 10 grama vlakana u 28 grama, a bogate su i omega-3 masnim kiselinama. U jednom istraživanju njihova je konzumacija s jogurtom povećala osjećaj sitosti i smanjila želju za slatkom hranom. Od njih možete napraviti i puding tako da ih pomiješate s mlijekom i ostavite preko noći. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija