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Ulovile odojka za 'siću': Srijeda je već desetljećima dan za dobru trgovinu u Ivancu

Piše Ana Vukašinović,
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Ulovile odojka za 'siću': Srijeda je već desetljećima dan za dobru trgovinu u Ivancu
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Srijedom je u Ivancu desetljećima bilo posebno živo. Na sajmište podno Ivančice iz okolnih sela pristizali bi poljoprivrednici s odojcima, dok su kooperanti dovozili telad

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Par odojaka u 'slobodnoj pogodbi' stoji između 900 i 1200 dinara, a sudeći po osmijesima kupaca ovaj odojak nije puno plaćen, pisalo je ispod jedne slike u fotoreportaži sa Sajmenog dana u Ivancu.

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