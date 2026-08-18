DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Srijedom je u Ivancu desetljećima bilo posebno živo. Na sajmište podno Ivančice iz okolnih sela pristizali bi poljoprivrednici s odojcima, dok su kooperanti dovozili telad
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Ulovile odojka za 'siću': Srijeda je već desetljećima dan za dobru trgovinu u Ivancu
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Par odojaka u 'slobodnoj pogodbi' stoji između 900 i 1200 dinara, a sudeći po osmijesima kupaca ovaj odojak nije puno plaćen, pisalo je ispod jedne slike u fotoreportaži sa Sajmenog dana u Ivancu.
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