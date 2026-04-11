Veliki vodič za brigu o sebi: Evo što zaista treba svaki znak Zodijaka u svom životu

VODENJAK: Vježba koju ćete zapravo voljeti je pilates. Volite živjeti u vlastitoj glavi, ali dok ne možete platiti znanstvenicima da vas pretvore u mozak u staklenci, morate se brinuti o svom tijelu. Pilates pomaže u povećanju fizičke samosvijesti pa će vam pomoći da se sjetite važnih stvari poput, znate, ruku i nogu. I dalje možete sanjariti dok izvodite poze. Kada trebate opuštanje, za vas je tehnološki detoks. Bez ekrana, telefona, bez ikakvog digitalnog kontakta. Trebate ovaj time-out kad god jarka svjetla postanu prejaka. Vaša žeđ za znanjem i informacijama može vas odvesti u digitalne crvotočine i važno je da dobijete dulji odmor od ovog iskušenja. Za ono malo divljanja koje svi trebamo, za vas je - promatranje zvijezda. Ne, stvarno, nije možda predivlje, ali vi ste privučeni zviježđima i planetarnom aktivnošću neba. Volite astronomiju (a možda i malo astrologije) jer je ideja beskonačnog svemira jednostavno zapanjujuća. Uputite se svom prirodnom elementu i pustite da vam noćno nebo napuni baterije. "Guilty pleasure" vam je igranje. Bilo da se radi o platformskim igrama stare škole ili interaktivnom VR lovu na zombije ili zamršenim zagonetkama, imate sklonost uranjanju (na duuugo) u drugo vrijeme i prostor.