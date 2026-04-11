Veliki vodič za brigu o sebi: Evo što zaista treba svaki znak Zodijaka u svom životu

Briga o sebi je važna, a tko bolje razumije što vam stvarno treba od vas samih? Osim zvijezda. Uz njihovu pomoć možete izvući svoje najsjajnije ja, iznutra i izvana. Koristeći svoj sunčev znak kao vodič pogledajte ponašanja, aktivnosti i grižnje savjesti u nastavku koje će imati pozitivan i trajan učinak na vaš um i tijelo.
Otkrijte što vas oduševljava, što vas opušta, gdje rado trošite višak energije i koji je vaš "guilty pleasure".
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
OVAN: Trening koji ćete zapravo voljeti su natjecateljski sportovi. Rođeni ste za natjecanje i kad biste mogli nositi slatki ogrtač i izaći na ring uz rock glazbu i pirotehniku, učinili biste to. Pridružite se blještavom, hrabrom i ambicioznom timu i bacite se na osvajanje nečega. Kada se trebate opustiti - volontirajte. Topla ste i suosjećajna osoba i volite brinuti se za druge. To vas izvodi izvan vlastitih briga i briga, a svu tu snažnu energiju možete uložiti u pomaganje nekome da ima bolji dan. To je dobitna kombinacija i za vas i za njih. Kada vam treba nešto divlje, otiđite u tematski park. Vožnje, tobogani, loša hrana, bljeskajuća svjetla - tematski park je zapravo ono kako izgleda unutrašnjost vašeg mozga za vikend, stoga se prepustite putovanju u svijet mašte i uzbuđenja. Ono zbog čega se osjećate krivim, a ne biste trebali je povratak u krevet. Teško je voziti 160 kilometara na sat cijeli dan, svaki dan, a ponekad se stvarno umorite. Kad vas nitko ne gleda, skloni ste se ukrasti malo dodatnog sna.
| Foto: Fotolia
BIK: Trening koji ćete voljeti je trening s utezima. Prirodno ste jaki - i lijeni. Poput vaše duhovne životinje: bika. Stvari koje vas znoje i zadaju bol nikada se neće zadržati. Zato vam trening s utezima odgovara jer se volite usredotočiti na nešto što vas zaokuplja. Kada trebate duboko udahnuti: senzorna svjesnost. Vama vlada Venera, božica ljubavi i užitka, i stoga ste izuzetno usklađeni sa svojim osjetilima. Kada se osjećate frustrirano, preopterećeno ili pod stresom, trebali biste se povući u senzornu čahuru. Duboko udahnite, zatvorite oči i prepoznajte svako osjetilo: vid, sluh, okus, miris, osjetite kako vam se disanje usporava dok se ponovno usklađujete s onim što je oko vas. Ostanite u čahuri dok se ponovno ne osjećate uzemljeno. Za malo razuzdanosti birajte kupovinu i otmjeni ručak. Trošenje novca vas opija, posebno ako je to na luksuzne artikle. Izleti u kupovinu ti daju dobar osjećaj, treba ti barem jedan mjesečno. Zaslužio si ga! Vaš "slatki grijeh" je hrana za van. Ostanak kod kuće vam je na listi omiljenih, kao ukusna hrana, pa to ima dvostruku moć divote.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI: Idealna vježba za vas je joga. Vaš kardio je vaša nervozna energija. Važnije je da se usredotočite na fleksibilnost, snagu te načine za stvarno opuštanje i smirenje. Priuštite si mentalni odmor tako što ćete pustiti svoje tijelo da preuzme kontrolu. Kada se želite opustiti, pravi način je pisanje. Toliko misli se vrti u tom vašem visokooktanskom umu, mora da je teško. Zapisivanje kako se osjećate i što vam prolazi kroz glavu može biti sredstvo za učenje prepoznavanja i otpuštanja misli i emocija umjesto da upadate u ponavljajuće cikluse pretjeranog razmišljanja. Kad je vrijeme za malo divljanja, odaberite putovanja. Volite istraživati nove zajednice i uranjati u lokalnu kulturu. Uvijek ćete se zabaviti putujući i naučiti nešto novo. Vaš "guilty pleasure" je flert. Mašta vam stalno radi, a romansa je društvena, interaktivna i nepredvidiva - u osnovi, vi! Volite riječi, a čavrljanje s ljudima je kao super zabavna igra.
| Foto: Fotolia
RAK: Trening koji ćete voljeti je noćno plivanje. Vaš vladajući planet je Mjesec i urođeno ste usklađeni s plimnim silama. Stoga je boravak u vodi ili oko nje, posebno noću kada je vani mrak, za vas elementarna sreća, a plivanje je izvrstan svestrani trening. Kada vam je potrebno opuštanje: terapija. Prirodni ste empat i osoba od povjerenja - ljudi vam vole pričati stvari i na kraju krijete mnogo tajni i možda ste preopterećeni ne samo vlastitim problemima već i tuđima. Kada se osjećate preopterećeno, razgovarajte o tome s objektivnom trećom stranom. Naučite izraziti svoje osjećaje bez da vas preplave. Ponekad morate malo podivljati, a za vas je to dan u toplicama. Razmaženi i dotjerani, uranjajući u mirisne parne sobe, hihoćući se u jacuzziju s prijateljicama. Ono zbog čega se ne biste trebali osjećati krivima: maratoni romantičnih komedija. Padate na ljubav, što reći.
| Foto: Fotolia
LAV: Pravi izbor treninga za vas je HIIT koji kombinira kratke intervale intenzivne aerobne vježbe s razdobljima oporavka sve dok se u osnovi ne osjećate preiscrpljeni da nastavite. Ove riječi bi mogle izazvati strah u drugim horoskopskim znakovima, ali ne i vama. Volite se znojiti, osjećati bol i znati da dobivate puno za svoj novac. Za trenutke opuštanje birate pjevanje. U svakom Lavu postoji mini diva koja čeka svoj trenutak da zablista. Volite glazbu, nastupe, melodije iz showova i velike blještave balade. Bilo da se radi o pravom satu glazbe ili karaokama oslobodite tu divu kad god možete. Pjevanje opušta i puni vaše prirodne baterije. Ponekad morate malo podivljati, a za vas to znači - tulumariti. Izađite van, plešite, ludujte i flertujte, pokažite se do mile volje. Jedan dobar noćni izlazak jednak je tjednu terapije za prirodno živahnog i ekstrovertiranog Lava. Vaš "guilty pleasure" je vaša kosa. Kad biste ikada ikome rekli koliko novca i vremena ulažete u gledanje YouTube videa kako biste održali svoju grivu urednom, vjerojatno bi vas blokirali. No, to je vaša stvar i odlična je.
| Foto: Fotolia
DJEVICA: Za trening odaberite tenis. Privlače vas elegantne i profinjene aktivnosti, a tenis ima nešto otmjeno. Slatke suknje, šampanjac i jagode u stilu Wimbledona će vam dobro sjesti. Kad vam je potrebno da duboko udahnete pogledajte videe Marie Kondo. U svakoj Djevici postoji super organizirana Monica iz Prijatelja koja najviše voli umiriti se čišćenjem ormara, reorganizacijom stana, preuređivanjem police za knjige i dovođenjem svega u red. Ovo je umjetnost i vama se čini vrlo zen. Za trenutke ispucavanja energije tu su escape roomovi. Prvo, biti zaključan u sobi sat vremena, daleko od svijeta, jednostavno zvuči kao raj. Uz to, tu je i zagonetka koju treba riješiti, a Djevica u sobi ima bolje kognitivne sposobnosti od bilo koga drugog. Zadovoljstvo zbog kojeg se ne biste trebali osjećati krivima je ogovaranje. Uostalom, vama vlada Merkur, pa volite čavrljati i dijeliti detalje. Djevice su nevjerojatne tračarke jer uvijek imaju najnovije informacije, kao i promišljenu analizu o razlozima i uzrocima onoga što se dogodilo.
| Foto: Fotolia
VAGA: Trening koji ćete voljeti je ples. Za vas nisu znojne sprave u teretani, blatnjava polja ili prljave plastične prostirke za jogu. Vi ćete uživati na mjestu ispunjenom ogledalima i glazbom, kreativnošću i blještavom odjećom. Mjesto gdje možete izgledati vatreno i vjerojatno privući još obožavatelja. Pravi izbor kada se trebate opustiti je meditacija. Unatoč vašoj spokojnoj vanjštini, ponekad se osjećate neuravnoteženo jer previše razmišljate i preispitujete sve. Stoga, više od bilo kojeg drugog znaka, trebate se usredotočiti na mir i naučiti utišati taj unutarnji glas koji vas propituje i potkopava. Ponekad morate postati malo divlji - izvedite sami sebe van. Kupovati si cvijeće, čokolade i uživati u maloj zabavi zahvalnosti je nešto što volite. Nemati nikoga kome biste trebali ugoditi osim sebe. Vaš "guilty pleasure" je doslovno ne raditi ništa cijeli dan. Sline vam cure pri pomisli na dan u kojem nemate što raditi, u pidžami ste i imate pun hladnjak i brzi Wi-Fi. Blaženstvo.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION: Trening koji ćete zapravo voljeti je boks. Ulazak u ring i udaranje drugih nije za svakoga - ali vi ste jako za to. Samouvjereni ste i motivirani ste rivalstvom i natjecanjem, a također ste prilično često ljuti, pa imate agresiju za izbaciti. Kada se trebate opustiti, birajte čitanje. Volite vlastito društvo i volite učiti pa je popodne na ugodnom mjestu čitajući knjigu raj za vas. Za trenutke u kojima želite malo podivljati - seks. Povezuje vas s drugima, uzbuđuje vas, uzemljuje i opušta. Škorpion je znak s najvećom seksualnom napetošću i stoga najvećom potrebom za olakšanjem. Krivo zadovoljstvo zbog kojeg se ne biste trebali osjećati krivima je pregledavanje društvenih mreža. Nećemo reći "uhođenje", ali znamo da volite čuti što se događa u životima onih koje više ne viđate često. Kada bismo željeli znati sve o nekome - obratili bi se vama, Škorpioni.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC: Trening za vas i vaš višak energije je spinning. Da biste je ispucali treba vas staviti na bicikl i zaključati u sobu gdje jednostavno vozite sat vremena bez popuštanja. Ne radite stvari polovično, a spinning nije za slabiće. Ako ćete vježbati, želite da sagorijeva energiju. Za vaše opuštanje, najbolje je hodanje. U srži prirode vam je potreba za slobodom i spontanošću. Ne volite rasporede, pravila ili da vam se naređuje. Šetnja bez smjera i bez cilja zapravo je pravi mentalni odmor. Kada trebate malo podivljati - jahanje. Vaš simbol je strijelac, a cijeli motiv lova stvara snažnu duhovnu vezu između vas i konja. Jahanje spaja zabavu i otvorenost te slobodu da idete kamo god želite. Boravak na otvorenom je za vas lijek. Vaš "guilty pleasure" je zabava. Volite druženje, druženje, flert i vidjeti kamo vas noć (ili dan) odvede. Radije biste krenuli bez plana i uživali u dobroj atmosferi.
| Foto: Fotolia
JARAC: Trening koji ćeš zapravo voljeti je trčanje. Sam protiv sebe, i tako vam se sviđa. Jurite za svojim sljedećim osobnim rekordom mjerite napredak na aplikaciji i dijelite ga na društvenim mrežama. Trčanje je također besplatno, što vam se jako sviđa. Kada trebate duboko udahnuti, uzmite si vrijeme da se razmazite. Biti miran i tih (tj. ne raditi) dok netko turpija, depilira, masira, čisti, podrezuje i polira nameće vam tišinu koja je vašem umu i duhu prijeko potrebna. Kada osjetite da morate malo podivljati, kupite nešto veliko. Naježite se pri pomisli na skupe kupnje (automobili, namještaj, dizajnerske torbe, cipele itd.) i uživate u cijelom procesu pregledavanja, istraživanja, traženja dobre ponude. Mogli bi profesionalno kupovati. Krivo zadovoljstvo zbog kojeg se ne trebate osjećati krivim je vaše štreberstvo. Znamo da želite posložiti sve Marvelove filmove ispravnim redoslijedom i pogledati ih kako treba. Znamo da želite.
| Foto: Fotolia
VODENJAK: Vježba koju ćete zapravo voljeti je pilates. Volite živjeti u vlastitoj glavi, ali dok ne možete platiti znanstvenicima da vas pretvore u mozak u staklenci, morate se brinuti o svom tijelu. Pilates pomaže u povećanju fizičke samosvijesti pa će vam pomoći da se sjetite važnih stvari poput, znate, ruku i nogu. I dalje možete sanjariti dok izvodite poze. Kada trebate opuštanje, za vas je tehnološki detoks. Bez ekrana, telefona, bez ikakvog digitalnog kontakta. Trebate ovaj time-out kad god jarka svjetla postanu prejaka. Vaša žeđ za znanjem i informacijama može vas odvesti u digitalne crvotočine i važno je da dobijete dulji odmor od ovog iskušenja. Za ono malo divljanja koje svi trebamo, za vas je - promatranje zvijezda. Ne, stvarno, nije možda predivlje, ali vi ste privučeni zviježđima i planetarnom aktivnošću neba. Volite astronomiju (a možda i malo astrologije) jer je ideja beskonačnog svemira jednostavno zapanjujuća. Uputite se svom prirodnom elementu i pustite da vam noćno nebo napuni baterije. "Guilty pleasure" vam je igranje. Bilo da se radi o platformskim igrama stare škole ili interaktivnom VR lovu na zombije ili zamršenim zagonetkama, imate sklonost uranjanju (na duuugo) u drugo vrijeme i prostor.
| Foto: Fotolia
RIBE: Trening koji će vas oduševiti je sinkronizirano plivanje. Programirani ste da volite biti u vodi i oko nje. Sinkronizirano plivanje ispunjava to, kao i druge potrebe poput stvaranja elegantnih i lijepih uzoraka (volite harmoniju) i rada u timu (uživate u suradnji). Uz to, odjevne kombinacije su slatke. Kada trebate duboko udahnuti za vas je idealna noć vidovnjaštva. Bilo da se radi o kartama proricanja, tarotu, čitanju natalnih karata, iscjeljivanju kristalima, meditacijama svijećama ili svemu navedenom, večer provedena igrajući se sa svojim vještičjim stvarima je apsolutna blaženstvo. Za dan u kojem morate biti malo divlji, provedite ga na otvorenom. Više od svega na svijetu volite biti okruženi ljudima koje volite. Dnevni izlet negdje gdje je zabavno, zdravo i idealno u prirodnom, prekrasnom krajoliku (s nostalgičnim aktivnostima poput piknika i veslanja) vaša je ideja dana iz snova. Vaš "guilty pleasure" je dan proveden pod poplunom. Svako jutro pomislite: Trebam li samo ostati ovdje? i ponekad ostanete. I niste čak ni bolesni. U redu je, svemir zna da vam treba vrijeme za maženje.
| Foto: Fotolia