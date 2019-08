Umjesto skupocjene kozmetike, napravite svoju i čuvajte okoliš

Ne trošite novac na skupe kozmetičke preparate, nego napravite svoje i sačuvajte okoliš. Izrada kozmetičkih proizvoda kod kuće je sjajan način da uštedite novac i sačuvate okoliš, a imat ćete, osim toga, njegovanu kožu i kosu. Lauren Cox i Janice Cox u knjizi 'EcoBeauty: Scrubs, Rubs, Masks, and Bath Bombs for You and Your Friends' donose niz savjeta i recepata za izradu kozmetičkih proizvoda kako bi potaknule ljude da budu što više ekološki osviješteni.

- Biti ekološki osviješten danas je jako važno. Izrada vlastitih kozmetičkih proizvoda također znači i manje otpada za okoliš. Osim toga, upotreba prirodnih sastojaka znači da manje štetnih kemikalija odlazi na odlagališta, u kanalizacije i vodovode.

Znači, čak i male promjene u načinu života, kao što je upotreba prirodnih sastojaka s manjim ambalažama, mogu svijet učiniti boljim mjestom za život - kaže autorica Lauren Cox, koja odmalena koristi samo domaće pripravke.

Foto: Andrey&Anna

- Kad mi koža izgleda umorno, napravim brzi piling od jogurta i kukuruznog brašna. U torbici uvijek imam balzam za usne koji sam sama napravila. Većina cura puno novca troši na manikure i pedikure, dok izradom vlastite kozmetike mogu puno uštedjeti - kaže Lauren i dodaje da jednom kad se naviknete na izradu vlastitih kozmetičkih proizvoda, nećete ih htjeti prestati raditi i na hranu ćete gledati sasvim drugačije.

Za suhu kosu Lauren savjetuje masku od meda. Med čini čuda u vraćanju vlažnosti suhoj kosi. Za pomlađivanje kože savjetuje tonik od zelenog čaja, a za mekše i ljepše usne prirodni balzam od kakao maslaca i kokosova ulja. To su samo neki od savjeta, a autorice savjetuju i da ne zaboravimo biti ekološki osviješteni i tako da za proizvode koristimo posude ili boce koje nam više ne trebaju.

- Lako ćete pronaći lijepe posude za vaše prirodne kozmetičke proizvode, samo otvorite svoju košaru za recikliranje. Dobro očistite prazne posude i boce te ih ukrasite po želji. Zabavite se, budite kreativni i ekološki osviješteni. Priroda ipak daje samo najbolje - zaključuje Lauren.

