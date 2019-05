Umjesto slavlja teku suze: Tata mi je umro na dan vjenčanja

Charlotte (29) i njezin partner Ashley (29) u vezi su četiri godine. Odlučili su se vjenčati 30. ožujka, a nadali su se da će njezin teško bolestan otac Tim Lomas biti prisutan na vjenčanju. Tim (56) imao je agresivni tumor mozga i liječnici su predvidjeli kako će živjeti još tri do šest mjeseci. Samo nekoliko sati prije nego što je par izgovorio "da", Charlottein otac je preminuo kod kuće okružen članovima obitelji. Charlotte, medicinska sestra u bolnici Broomfield, bila je shrvana.

- Nazvala sam gradski ured kako bih u isto vrijeme prijavila smrt svog oca i otkazala vjenčanje. Neko vrijeme mislila sam da se nikad neću udati. Bilo je teško, a imala sam osjećaj da se ne želim udati ako me moj tata ne može otpratiti do oltara - objasnila je. Kazala je kako njezin otac do dijagnoze nije imao nikakvih simptoma bolesti. Nikad nije pušio, rijetko je popio čašicu alkohola, čak je i rijetko bio bolestan. No zdravlje mu je iznenada počelo propadati tijekom siječnja. Na poslu je ustanovio da ne može pročitati e-mail na monitoru svog računala.

Foto: Profimedia

- Pripremao se za konferencijski poziv zbog posla kojeg je imao u Kopenhagenu. No nije mogao razabrati što piše u mailu. Otišao je šefu, a šef mu je rekao da mu se čini kako je pio. Otac je sve pripisao stresu - nastavila je.

Zabrinut za stanje, otac je ipak posjetio liječnika koji ga je proslijedio na hitne pretrage. Liječnici su ustanovili da mu u mozgu rastu dvije maligne tumorske tvorbe, glioblastomi. Timovo zdravlje se ubrzano počelo pogoršavati. Pretrpio je moždani udar, pojavila se tromboza u nozi te je išao na operaciju kako bi sanirali apsces na licu.

- Bilo je užasno, poput najgore noćne more. Od dana kad je dobio dijagnozu do smrti je prošlo samo 82 dana, a rekli su mu da ima tri do šest mjeseci. Sve je bilo jako brzo, a to su uvidjeli i liječnici. Imao je jedan od najagresivnijih oblika moždanog tumora. Mislili su da se razvijao godinama prije dijagnoze, no on nije imao nikakvih simptoma. Tog jutra kad je išao liječniku kazao je da ga malo boli glava. No kad su napravili biopsiju mozga otkrili su da ima dva glioblastoma. Približio se dan vjenčanja. Nazvala me mama i stavila tatu na telefon rekavši neka poslušam kako diše, jer se njoj čini da je otežano. Odmah sam sjela u auto i došla. I to je bilo to. Svi smo bili uz njega kad je preminuo. Sve mi je u magli. Noć ranije bilo mi je teško otići. Ostavila sam ga kako gleda TV i jede tjesteninu. Mama me nazvala samo nekoliko sati poslije, a tog poslijepodneva u 16 sati trebala sam se udati - kazala je. Iza Tima je ostala supruga Jane (55), kćer Charlotte i sin Chris (27).

Foto: Profimedia

Njegov je sprovod bio 26. travnja. Charlotte i Ashley pomaknuli su datum vjenčanja na 17. svibnja, majčin rođendan.

- Tata je od njezinog rođendana uvijek radio veliki događaj. Zato smo odabrali taj datum. Mama je bila dosta nervozna oko svega. Do oltara me otpratio brat Chris, i on je prijem otvorio zdravicom - prisjetila se.

Kako bi udrugama koje se bore protiv tumora na mozgu darovala sredstva, dan nakon vjenčanja obrijala je kosu i prodala je. Do sad je skupila više od 33.600 kuna.

- Kosu sam odrezala u ponedjeljak. Zadržala sam je samo zbog vjenčanja jer sam tako još ranije obećala tati. On je volio moju kosu. Danas ću je bojati u sivo, boju koju koriste kako bi obilježili dan svjesnosti o toj bolesti - kazala je.

- Suosjećamo s Charlotte i članovima njezine obitelji nakon Timove smrti. Charlotte je, dijeleći svoju priču, puno učinila kako bi pomogla podignuti svijest javnosti. Smrt njezina oca podsjetnik je kako se svakog dana trebamo boriti protiv tumora kako druge obitelji u budućnosti ne bi morale pretrpjeti takav gubitak. Mi smo predani borbi za sve one kojima je ta opaka bolest život okrenula naglavačke - kazala je Sarah Lindsell iz The Brain Tumour Charity, humanitarne udruge koja promiče borbu protiv tumora na mozgu. Oni financiraju pionirska istraživanja na tom polju te ukazuju na rane simptome bolesti, budući da pravovremena dijagnoza može povećati šanse za preživljenje.