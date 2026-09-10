Umjetna inteligencija zaranja u more podataka – od onih o planktonima do onečišćenja

Kada su ga upitali zašto je svoj život odlučio posvetiti proučavanju mikroskopskih stvorenja u moru, odgovor Jeana-Oliviera Irissona, znanstvenika na Sveučilištu Sorbonne u Parizu, bio je jednostavan: „Zato jer su lijepi.” Ljepota možda nije prva stvar koja nam padne na pamet kad pomislimo na planktone – organizme koji plutaju u vodi i dolaze u velikom broju različitih oblika i veličina.

Međutim, slike koje je snimio Irissonov tim pričaju drukčiju priču. Prikazani u upečatljivim plavim i narančastim tonovima, kao i u crno-bijeloj boji, otkrivaju nepoznat i neobično lijep svijet.

- Ovaj je poslužio kao model za glavu stvorenja u filmskoj franšizi Alien - rekao je Irisson, pokazujući na jedan osobito neobičan primjerak.

Planktoni nisu fascinantni samo za promatranje. Od ključne su važnosti za morske ekosustave i imaju važnu ulogu u reguliranju Zemljine klime tako što pomažu u uklanjanju ugljikova dioksida iz atmosfere.

- Planktoni su zaslužni za polovinu fotosinteze na Zemlji. Oni su ujedno i temelj hranidbenog lanca u moru. Bez njih ne bi bilo ribe - izjavio je Irisson.

Međutim, proučavanje planktona mukotrpan je posao. Istraživači prikupljaju uzorke vode i ispituju ih pod mikroskopom. Ti uzorci mogu sadržavati ogroman broj organizama koje je potrebno identificirati i razvrstati, što je spor i zahtjevan zadatak kada se obavlja ručno.

Umjetna inteligencija sada pomaže ubrzati rad.

- Već upotrebljavamo softver za snimanje i obradu slika kako bismo identificirali svaki pojedinačni organizam. Za jedan skup podataka imamo 2,2 milijuna takvih slika pojedinačnih organizama. Razvrstavanje nije moguće obaviti ručno. Međutim, s pomoću umjetne inteligencije to možemo učiniti vrlo brzo. Time se otvaraju nove mogućnosti u našem istraživanju - rekao je Irisson.

Preplavljenost podatcima

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Irisson nije jedini koji se suočava s tim problemom. Podvodne kamere i senzori za okoliš znače da se modernim praćenjem oceana, rijeka i jezera sada generira daleko više podataka nego što ih istraživači realno mogu ručno analizirati.

Cilj projekta iMagine bio je pronaći smisao u toj poplavi informacija. Riječ je o istraživačkoj suradnji koja se financira sredstvima EU-a, a u kojoj sudjeluju znanstvenici koji se bave vodnim ekosustavima i digitalni stručnjaci iz 11 europskih zemalja.

U razdoblju od 2022. do 2025. u okviru projekta razvijeni su alati umjetne inteligencije kako bi se istraživačima pomoglo da brže i u mnogo većem opsegu obrađuju i analiziraju velike količine podataka o vodnim ekosustavima.

Aktivnosti je koordinirao Gergely Sipos, stručnjak za istraživačko računalstvo i digitalnu infrastrukturu u neprofitnoj organizaciji EGI Foundation koja povezuje istraživače u Europi s računalnim, podatkovnim i drugim digitalnim uslugama.

- Radi se o zdravlju oceana, rijeka i jezera o kojima ljudi ovise kad je riječ o hrani, klimi, turizmu i pitkoj vodi. Brže i jeftinije praćenje omogućuje da se problemi kao što je opadanje brojnosti planktona, nakupljanje otpada, izlijevanje nafte i propadanje koralja ranije uoče i da se na njih pravodobno reagira - rekao je Sipos.

Pompa oko umjetne inteligencije?

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Međutim, je li za sve to doista potrebna umjetna inteligencija? Budući da vlada velika zanesenost tom tehnologijom, njezine se mogućnosti ponekad precjenjuju. Međutim, Irisson smatra da su prednosti za njegovu vrstu istraživanja očite.

- Da nemamo umjetnu inteligenciju, netko bi morao sjediti ispred uzoraka i sve brojiti. Ono što je nekada trajalo mjesecima, pa čak i godinama, sada traje samo nekoliko dana do nekoliko tjedana - rekao je.

Umjetna inteligencija može pomoći istraživačima i da iskoriste goleme zbirke pohranjenih podataka za koje je ranije bilo potrebno previše vremena da bi se u cijelosti analizirali.

- Neki podvodni senzori već godinama, pa čak i desetljećima, prate što se događa u našim morima. Gomilaju se milijuni pojedinačnih podataka i snimaka. Bez umjetne inteligencije ne bi bilo moguće učinkovito analizirati sve te informacije. Umjetna inteligencija otvara nove mogućnosti za istraživanje - izjavio je Sipos.

Otpad i grebeni

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U svih 11 zemalja koje sudjeluju u projektu istraživači su se služili istim osnovnim pristupom u rješavanju vrlo različitih problema povezanih s vodnim ekosustavima. Na primjer, u Austriji je razvijen softver za umjetnu inteligenciju koji se koristio za otkrivanje plutajućeg otpada u jezerima i rijekama.

- Na taj način možemo prepoznati razmjere onečišćenja i utvrditi kakav se otpad nalazi u našim vodama. To će vladama pomoći da organiziraju akcije čišćenja - rekao je Sipos.

Drugdje su se istraživači služili podvodnim kamerama postavljenim na različitim lokacijama diljem Europe te su s pomoću umjetne inteligencije mogli pregledati višegodišnje snimke, prepoznati ribe i razlikovati njihove vrste.

- Možemo izraditi statističku analizu kojom se prate promjene vrsta. Na taj način možemo saznati kako se ekosustavi mijenjaju i kakav učinak imaju čimbenici kao što su klimatske promjene. Osim toga, to nam pomaže da razmotrimo aktivnosti usmjerene na oporavak. Možemo pratiti kako, primjerice, stvaranje umjetnih grebena utječe na bioraznolikost - rekao je Sipos.

Novi način praćenja naših voda

Šibenik: Marina Mandalina Šibenik | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Iako je projekt iMagine završio 2025., alati i podatci koje su razvili istraživači stavljeni su na raspolaganje drugim znanstvenicima za korištenje i prilagodbu vlastitu radu.

To uključuje skupove podataka koji se koriste za treniranje modela umjetne inteligencije kako bi prepoznavali sve, od različitih vrsta riba do plutajućeg otpada. Stavljanjem tih podataka na raspolaganje drugi istraživači mogu nastaviti rad na temelju već stečenih spoznaja, umjesto da sve počinju od nule.

- Svatko ima pristup našem radu. Nastavljamo podržavati znanstvenike. Nudimo materijale za obuku, a po potrebi se javljamo čak i putem video poziva - rekao je Sipos.

Ta vrsta zajedničkog pristupa ideja je na kojoj se temelje europske istraživačke infrastrukture. Umjesto da svaki istraživački tim mora iz temelja razvijati skupe specijalizirane resurse, znanstvenici mogu iskoristiti napredne alate, podatke i stručno znanje koji su već razvijeni i zajednički se dijele u cijeloj Europi.

Brže praćenje vodnih ekosustava te njihovo praćenje u mnogo većem opsegu moglo bi pridonijeti i širim europskim nastojanjima da se obnovi zdravlje oceana i vodnih ekosustava.

Jedan je od primjera misija EU-a: „Obnova naših oceana i voda”, čiji je cilj zaštititi morske i slatkovodne ekosustave, smanjiti onečišćenje i poduprijeti održivo plavo gospodarstvo do 2030. Bolje praćenje doprinijet će i sve detaljnijem europskom digitalnom prikazu oceana, uključujući i razvoj Europskog digitalnog blizanca oceana. To bi istraživačima i oblikovateljima politika trebalo pomoći da razumiju promjene u okolišu i brže odgovore na njih.

Novom inicijativom EU-a OceanEye, pokrenutom u lipnju 2026., nastoji se stvoriti jasnija slika europskih mora, rijeka i jezera u stvarnom vremenu, kombiniranjem podataka sa satelita, iz podvodnih senzora i znanstvenih istraživanja. Alati umjetne inteligencije kao što su oni razvijeni u okviru projekta iMagine mogli bi pomoći da se sve veća količina prikupljenih snimaka i opažanja pretvori u praktično primjenjiva znanja.

Prema mišljenju Irissona, umjetna inteligencija već mijenja način na koji to čine znanstvenici koji se bave vodnim ekosustavima. Budući da istraživači imaju pristup informacijama za čiju bi analizu ranije bilo potrebno nekoliko mjeseci ili godina, mogla bi se postaviti nova pitanja o već prikupljenim podatcima.

- Prvi radovi u kojima se umjetna inteligencija upotrebljava za analizu podataka, osim za njihovu obradu, tek su nedavno objavljeni. Umjetna inteligencija počinje zamjenjivati već ustaljene statističke analize. Znanost se mora prilagoditi ovom novom načinu rada - rekao je.

Napisao: Tom Cassauwers

Članak je izvorno objavljen u časopisu Horizon, posvećenom istraživanjima i inovacijama u EU-u. Istraživanja navedena u ovom članku financirana su iz EU-ova programa Obzor.

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