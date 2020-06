Umjetne trepavice najbolje od ljepila čisti micelarna otopina

Osjetljive umjetne trepavice mogu se koristiti više puta, no pod uvjetom da ih se čisti od ljepila, redovito češlja i sprema na neko posebno mjesto, u zasebnu kutijicu

<p>Prvo ide pažljivo skidanje trepavica, no to treba napraviti polako, kako ne biste oštetili prave ili lažne trepavice. Namočite pamučni jastučić u micelarnoj vodi ili odstranjivaču šminke na bazi vode i lagano ga prislonite iznad zatvorenog kapka 30 sekundi. Obavezno koristite samo proizvode na vodenoj osnovi jer će sredstva za uklanjanje na bazi ulja promijeniti oblik i boju trepavica.</p><p>Ako ste na trepavice prethodno nanijeli maskaru, čistom četkicom ih počešljajte kako biste uklonili višak sredstva, time će trepavice dulje trajati i biti lijepe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koža na suncu </strong></p><p>Nakon skidanja, uronite trepavice u posudu s micelarnom vodom, ona će otopiti maskaru i ljepilo, bez da škodi samim trepavicama. Ostavite ih da se natapaju najmanje pet minuta, a zatim pincetom izvadite trepavice iz posude. Položite ih na čisto mjesto, na papirnati ručnik ili kuhinjsku krpu.</p><p>Podignite trepavice kažiprstom i palcem, a pincetom u drugoj ruci skinite ljepilo iz trake. Isperite trepavice u novoj micelarnoj, čistoj, kako biste provjerili je li sve ljepilo skinuto s njih.</p><p>Postavite trepavice na čisti kuhinjski ručnik i ostavite ih da se potpuno osuše. To bi moglo potrajati sat vremena ili više. Potom ih počešljajte, kako bi ostale uvijene.</p><p>Provjerite jesu li potpuno suhe prije nego što ih spremite, jer se na vlažnima mogu pojaviti bakterije ili plijesan.</p><p>Konačno, trepavice stavite natrag u kutiju u kojoj ste ih čuvali ili neku sličnu varijantu. Dobra zamjena je kutijica za leće.</p><p>Čuvajte ih na čistom i tamnom mjestu kako ne bi promijenili boju ili oblik.</p><p>Nikada ne ostavljajte trepavice u ladici za šminku, da ne bi pokupile prljavštinu, jer to može dovesti do infekcije očiju, ističe <a href="https://www.express.co.uk/life-style/life/1298990/how-to-clean-fake-eyelashes">Express</a>.</p>