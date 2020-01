Umjetnica sam koja gubi vid, no osjećam tuđe patnje i boli

Dragi Mevludine,

proletjelo je 58 godina u trenu, izučila sam i prihvatila mnoga znanja iz ezoterije, ali i imala mnogo životnih uspona i padova. Gubim vid zbog glaukoma, a ne mogu na operaciju. Spisateljica sam i umjetnica pa me zato i plaši taj gubitak vida. Upitno je koliko se mogu osloniti na muža, kćer i zeta te prijateljice? A ipak me nešto još i više muči: poslije fizičke smrti ne bih se voljela ponovno roditi na ovoj planeti jer me boli i smeta koliko ljudi pate i koliko su ponekada jaka negativna okruženja.



šifra: Suncokret13

Odgovor:

Vidim da ste po prirodi zapravo vesela, diplomatična i intuitivna žena. Jakog ste mentalnog duha, zagrebali ste ispod površine i osjećate mnoge stvari koje su drugima tek tajna. Zato i jeste spisateljica. No svima ste oduvijek bili na usluzi, a sad osjećate kao da gubite ili ste izgubili dio životne energije. Više se opuštajte i meditirajte, naročito u prirodi, šetajte. No vidim da imate još dovoljno samopouzdanja i volje kako biste još mnogo toga iskusili. Talentirani ste, uporni u svemu što ste zamislili. Bez obzira na probleme s glaukomom, vidim da ćete se vi uspjeti oporaviti, da se stanje neće pretjerano pogoršavati i da ćete prebroditi krizu. U iduće tri godine očekuje vas uspjeh. Prvenstveno se oslanjate na sebe, no vidim da su vam suprug i kći vrlo pozitivni, široka su srca i uvijek će pomoći i uskočiti ako za time bude potrebe. Pokušajte više vjerovati u druge ljude i svijet koji nas sve okružuje. Mnogo je toga lošeg u svijetu, ali i mnogo dobroga i lijepoga.

