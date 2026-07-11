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Evo koje slastice morate probati u šest svjetskih metropola

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Evo koje slastice morate probati u šest svjetskih metropola
Foto: Yuri Shevtsov
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U Parizu, Beču, Bruxellesu, Napulju, Lisabonu i drugim metropolama, poslastice nisu samo završetak obroka, nego glavna scena koju gledate i konzumirate sa divljenjem, a slastičari su na razini umjetnika

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Ako volite putovati i obilaziti znamenitosti i spomenike kulture, nikako nemojte zapostaviti ni svoje nepce. Sladokuscima sigurno neće u drugi plan pasti ova slatka remek-djela na tanjuru. 

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Recepti vrsne slastičarke Ivane Bradarić: Povrće u desertima je nova dimenzija okusa! 00:57
Recepti vrsne slastičarke Ivane Bradarić: Povrće u desertima je nova dimenzija okusa! | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

U Parizu, Beču, Bruxellesu, Napulju, Lisabonu i drugim metropolama, deserti nisu samo za kraj obroka već su glavna scena koju gledate i konzumirate sa divljenjem. Tamo gdje su slastičari umjetnici, grijeh bio bio ne svjedočiti božanstvu okusa. Od tihih uličnih kafića do luksuznih restorana sa Michelinovim zvjezdicama, ove svjetske metropole nude nešto više. 

Pariz - Raskoš i tradicija

Pariz je i dalje neprikosnovena prijestolnica za sve koji cijene umjetnost deserta. U slastičarnicama (pâtisseries) poput Ladurée ili Pierre Hermé, ekleri, makaroni, souffle i mille-feuille su klasici koji se stalno usavršavaju. Tradicionalne poslastice čuvaju sjaj prošlih vremena, a ravnoteža tehnike, estetike i sastojaka je nepogrešiva.

Foto: instagram

Beč - Torte i štrudle u aristokratskom duhu

U Beču se čitava povijest grada može pročitati u jednoj vitrini za kolače. Grandiozne kafeterije poput Café Sacher i Café Demel najbolja su mjesta za probati kultnu Sacher tortu, koja je simbol grada. Ali Beč nudi mnogo više: štrudle, torte i tradicionalne poslastice mogu se jesti na svakom koraku. Ovdje desert ima društvenu funkciju - podjednako je ritual, užitak i dio bečkog aristokratskog duha. 

Foto: Lyubina Tasha

Tokio - Preciznost i kreativnost

Japanski svijet poslastica spaja gracioznost i minimalizam. Wagashi od riže, mochi, matcha verzije popularnih kolača i taiyaki ribice punjene slatkim grahom. Slastičarnice poput Hidemi Sugino i Dominique Ansel Tokyo poznate su po spoju perfekcionizma i razigranosti. Ovdje je svijet poslastica zaista kultura za sebe. 

Napulj - Rustikalne poslastice 

Slastičarska tradicija diše punim plućima kroz svoje povijesne pekare. Legendarna sfogliatella - hrskava školjkasta poslastica sa kremastim, citrusnim punjenjem - jedna je od nezaobilaznih. Tu je i babà al rum, simbol Napulja, koji je spoj mekog tijesta i sirupa od ruma. Ovdje ćete ući u svijet u kojem se recepti prenose s kolena na koljeno, a povijest se može namirisati.

Foto: instagram

Lisabon - Tradicija iz samostana

Lisabonski pastel de nata danas je globalno popularan, ali nijedan ne može parirati originalu. Ove košarice od lisnatog tijesta s karameliziranim vrhom, punjene su svilenkastom kremom od jaja. Recept su u 18. stoljeću osmislili katolički redovnici u samostanu Jerónimos, a danas su simbol grada. 

Foto: instagram

Bruxelles - Umjetnost čokoladnih deserata

Grad u kojem je desert sinonim za obilje. Belgijska čokolada, prepoznata diljem svijeta, ovdje se proizvodi u najraznovrsnijim oblicima: praline, tartufi, čokolade sa punjenjem u svim kombinacijama okusa. Uz to, belgijski vafli nešto su što morate probati baš tamo. Grad ima i muzej posvećen čokoladi, što dovoljno govori o tome koliko je duboko usađena u njegov identitet.

Foto: instagram


 

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