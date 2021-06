S obzirom da još uvijek mnogi od nas rade od kuće, može se reći kako nam se vrijeme ispred zaslona povećalo više nego ikad. Svi smo ovisni o mobitelima i laptopima pa čak prvo što napravimo ujutro jer da provjerimo naše mobitele. Izuzetak nije ni vrijeme prije spavanja.

Vrijeme koje provodimo na zaslonima utječe na naše fizičko i mentalno stanje, a ovi savjeti bi vam mogli pomoći riješiti se umora:

1. Ograničite izloženost

Praćenje vremena provedenog na ekranu prvi je korak. Najveći problem je taj što su naš posao i naše slobodne aktivnosti vezane uz mobitel, laptop ili televizijski zaslon. Stoga bi moglo biti korisno na telefonu postaviti ograničenja za različite aplikacije. Zahvaljujući dokumentarcima poput 'The Social Dilemma' saznali smo kako društveni mediji izazivaju ovisnost i kako koriste ljudsku psihologiju kako bi kontrolirali vaše ponašanje i zadržali vas što dulje na društvenoj mreži.

Preko dana ili nakon posla ostavite mobitel i probajte se fokusirati na vrijeme sa samim sobom ili s obitelji i prijateljima. Iskoristite to vrijeme za šetnju u prirodi ili za neku drugu vrstu aktivnosti. Kada idete spavati probajte odmaknuti mobitel čim uđete u sobu jer će vam on samo odgađati spavanje, što na kraju dovodi do manjka sna.

2. Razgovarajte licem u lice

S obzirom da u današnje vrijeme previše komuniciramo preko interneta, preko mobitela i laptopa, očito je da zaboravljamo koliko je bitna komunikacija licem u lice. Razgovor s obitelji ili prijateljima uživo ojačat će veze i proširiti vaše znanje, a istovremeno će vas udaljiti od zaslona. Zdrava rasprava, dobar smijeh ili dijeljenje osjećaja u stvarnom životu nešto je što nam treba svakodnevno kao društvenim bićima.

3. Pronađite različite aktivnosti koje ne uključuju zaslon

Znate li koliko vam može podići raspoloženje 30 minuta vježbanja, šetnje prirodom, plivanja, igranja slagalica s obitelji ili igranje društvene igre? Pokušajte pronaći aktivnosti na otvorenom koja ne uključuje uporabu zaslona, čak i ako to zahtijeva da ustanete rano ujutro kako biste se mogli bez pretjerane gužve prošetati ili trčati. Jednom kada shvatite koliko vam takve aktivnosti dižu raspoloženje i vraćaju energije zasloni vam neće nedostajati.

4. Napravite raspored objavljivanja

Ako se za svoje poslovanje oslanjate na društvene mreže, micanje od zaslona za vas je malo teže isplanirati. U tom slučaju pokušajte ograničiti izloženost i upotrijebite dostupne alate za automatizaciju objavljivanja kako biste mogli unaprijed planirati, zakazati postove i malo se odmoriti od zaslona.

5. Meditirajte, odmorite se i potražite pomoć

Meditacija se onima koji to nisu probali čini pomalo dosadnim konceptom, ali pitajte svakoga tko ju je isprobao i oni će vam reći da ona mijenja život. Nekoliko minuta meditacije pomoći će vam u fokusu, jasnoći i miru potrebnim za rješavanje stalnog niza informacija.

Također, slušajte i obratite pažnju na svoje tijelo i fizičke znakove. Odmor i spavanje nisu samo za slabe, to je potreba za sve. Ako vas oči peku, svrbe ili su suhe, ako vas boli glava, vrat i leđa, sve su to posljedice stalnog boravka ispred ekrana.

Svi mi s vremena na vrijeme osjećamo umor od zaslona i društvenih mreža, a s obzirom na to da je to naša stvarnost, moramo pronaći načine kako bi izvukli najbolje od toga, piše Pink Villa.