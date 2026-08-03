Umorni i nakon odmora? Ovo je 13 iznenađujućih razloga zašto ste bez energije i što učiniti

Potrebno vam je ispiranje mozga: Dok spavate, vaš mozak se mijenja. Kao da se svi dnevni događaji spremaju u fascikl na stolu nekoga tko radi cijelu noć i odlučuje što zadržati, a što baciti. Obično to ide glatko, ali ponekad je potrebno da šef odluči o mapama, pa ćete se probuditi u 3 ujutro s gorućom mišlju koja vas drži pod stresom. Hormon stresa, kortizol, ima poluživot od najmanje 30 minuta, pa će vam barem toliko trebati da nastavite spavati. Planirajte raspored navečer kako biste ovo izbjegli. | Foto: DREAMSTIME