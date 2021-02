Unikatne ogrlice Soul of Nature izrađene od drveta masline i epoksi smole, koje su usavršile i na tržište uspješno plasirale dvije Imoćanke, Maja i Ivana Vican, naišle su na golemi interes kod ljepšeg spola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svekrva Maja profesorica je politike i gospodarstva u imotskoj srednjoj školi, a nevjesta Ivana stručnjakinja za digitalni marketing. Sve je počelo od jednog telefonskog poziva, kad je Maju nazvala prijateljica iz školskih dana koja živi u Zagrebu.

- Šetala sam u doba lockdowna uz jezero, kad me nazvala prijateljica sa zagrebačkom adresom. Pitala me gdje sam, a kad sam joj rekla da upravo šetam uz Modro jezero, bilo joj je žao što nije sa mnom. Ja sam joj na to rekla da ću joj, ako već ne može biti uz jezero, poslati samo njezino Modro jezero. I tako je sve krenulo - govori nam Maja. Drvo masline pod prstima ove Imoćanke spretnošću prave umjetnice poprima jedinstvene oblike. U svakoj ogrlici pokušava zaustaviti trenutak vremena i, dakako, poslati poruku. Kad su gotove, Ivana ih potom na brzi način učini dostupnim svakoj ženi.

- Samo pomažem Maji u marketinškom dijelu posla i brinem se o nabavi materijala te slanju ogrlica njihovim vlasnicama. Moram priznati da u tome uživam - govori nam Ivana, a Maja dodaje:

- Ivana i ja imamo, što se ukusa tiče puno toga zajedničkog, obožavamo jedinstvenost i jednostavnost. Željela sam stvoriti nešto novo, komad unikatnog nakita, da nijedna moja ogrlica nikada ne bude ista. I uspjela sam jer koliko god željeli od maslinovog drveta stvoriti nešto što ste "zacrtali" u glavi, ovo sveto drvo se ne da. Ostaje svoje i ako ga malo pažljivije promatraš, nudi ti pregršt mogućnosti. Istinski vjerujem kako je svaka žena unikat i da upravo takav, unikatni komad nakita zaslužuje - priča nam Maja dok nam pokazuje još jednu u nizu nastalih kolekcija svog nakita. Unatoč želji i pokušajima da komadiće drveta "ukroti", ono se opire pokušavajući zadržati svu gracioznost, gipkost notu profinjenosti.

- Baš poput žene, jer svaka od nas je posebna, jedinstvena, neukrotiva - ponosno će Maja. Njenim spretnim rukama i oku ne promakne, a da u svakom komadu drveta ne prepozna najljepši dio prirode koji će jednog dana postati unikat.

Njihove su ogrlice u svega nekoliko mjeseci poželjeli imati žene ne samo u Hrvatskoj.

- Brzo se to pročuje. Dovoljno je da nekoliko njih naruči za sebe osobno ili za poklon nekoj dragoj osobi. Danas s ponosom mogu reći kako su naše ogrlice svoje tržište pronašle od Njemačke, Italije, Francuske do Kanade i Amerike - zadovoljno će Maja dok kreira jednu posebnu kolekciju inspiriranu Dalmacijom, morem i otocima, ali i svojom Imotskom krajinom.

Modro i crveno jezero

- Pogledajte kako se u ovom nakitu zrcali bistrina Modrog jezera, a ovaj, zar ne podsjeća na Crveno jezero, ili ovaj sa biokovskim vrhuncima. Ma svaki je poseban. Ima žena koje su poželjele za sebe imati isti kao što su poklonile prijateljici. I onda se ja nađem pred velikim problemom jer je takvo što uz najbolju volju nemoguće izvodljivo. Koliko se god ja trudila ne da se drvo masline, ono stvara uvijek nanovo neku novu priču, a ja sam tu tek da ga pažljivo slijedim, osluškujem, promatram i oblikujem na uvijek iznova nov i jedinstven način . govori Maja dok u ruci okreće netom izrađeni komad nakita.

- Svatko tko želi komadić sjećanja i neke lijepe uspomene ponijeti sa sobom zapravo se vrlo lako veže za ovaj komad nakita. U potrazi smo za što starijim drvetom masline, zato jer to drvo nosi u sebi nekakvu čaroliju. Što je starija, povijest Dalmacije je u njoj, nosi dah prošlosti, ljepotu i težinu života dalmatinskog čovjeka, posebno žene. Lomim ga, ne režem i jako pazim na dio gdje je kora, bojim ga i iza toga stavljam u epoksi smolu koju opet na neki način miješam sa bojama. To je dvokomponentna tekućina koja se miješa i onog trenutka kada se ona sjedini treba joj neko vrijeme da se stvrdne - govori nam Maja koja oblikovanjem i bojanjem postiže efekt između ostalog planinskih vrhunaca, jezera, igre svjetla i sjene na rubovima kore drveta. Nakon procesa rezanja, obrade, bojanja slijedi dug proces ručnog modeliranja same ogrlice brušenjem do savršenstva unikatnog komada nakita.

Prirodne ljepote Dalmacije

- Za jedan privjesak potrebno je oko dva dana višesatnog rada. Ljudi bi rado cijele kolekcije. Ovo je i suvenir i ogrlica zanimljiv je i domaćima i turistima i nekako je priča koja nosi nadu da se zapravo iz jedne korone može izrodit nešto lijepo. Ti si unikat, poruka je ovog nakita za svaku ženu. Jer svaka žena i je unikat koliko i više od svake ove ogrlice i zaslužuje ovakav nakit", poručuje Maja koja ima doista sposobnost stvarati nešto posebno svojim rukama.

- Ono što je nama u ovom trenutku vrhunac svemira, nekom je vjerojatno malo, ali evo ja ću neskromno reći da smo zadovoljne sa ovom našom pričom i kako je prihvaćena kod žena - nadodaje Ivana koja je u cijeloj priči tek potpora svojoj svekrvi.

- Ovaj nakit prvenstven predstavlja moju Dalmaciju, moj Imotski, ali i ostale prirodne ljepote naše zemlje - poručuje Maja, jer ona je svoj interes proširila i na izradu nakita koji u sebi nosi notu nacionalnih parkova Krke, Paklenice, Telašćice jer je prošla i na natječaju koji su objavili nacionalni parkovi za izradu suvenira i nakita. Magičnost koju u sebi nosi samo drvo masline Maja je svojom rukom stopila sa puno ljubavi u dizajnerski nakit koji svojom ljepotom osvaja modni svijet.