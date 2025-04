Upala pluća nije šala: Kad pacijent završi na intenzivnoj njezi, smrtnost je blizu 50 posto

Legendarni Iceman iz filma Top Gun, Val Kilmer, glumac koji je i prije tog filma osvojio srca ženske publike, preminuo je u utorak navečer od posljedica upale pluća, objavila je njegova kći Mercedes Kilmer. Iako se još od 2014. godine borio s rakom pluća, prema informacijama koje su dostupne, mala je vjerojatnost da se smrt od upale pluća može povezati s oslabjelim imunitetom vezanim uz zračenja i citostatike koji se primjenjuju kod liječenja karcinoma, kaže prof. prim. dr. sc. Sanja Popović Grle, internistica sa subspecijalizacijom iz pulmologije, iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC-a Zagreb.

- Kancerogene bolesti u zadnje vrijeme su postale kao kronične bolesti koje se uspješno liječe i moguće je živjeti s njima dugo vremena, što pokazuje i primjer ovog glumca. Nemamo dovoljno informacija o tome kakvo je bilo njegovo stanje vezano uz rak grla od kojeg se liječio, odnosno je li bilo recidiva bolesti zbog kojeg bi prolazio terapiju zračenjem ili citostaticima, koji utječu na kancerogene, ali i druge stanice u organizmu i mogu oslabiti imunitet. Po svemu sudeći, on nije bio imunokompromitiran. Njegovo liječenje je završeno 2014. godine, nakon što mu je operacijom odstranjen karcinom i nakon što je prošao odgovarajuće terapije. S obzirom da je otad prošlo desetak godina, moglo bi se reći da je bio zdrav - pojašnjava sugovornica.

Iako imamo veliki broj antibiotika, kod teške upale pluća smrtnost je još uvijek jako velika, kaže Sanja Popović Grle

No, upala pluća sama po sebi danas je još uvijek bolest koja ima vrlo visoku smrtnost, iako imamo veliki broj antibiotika kojima se liječi, pa je to vjerojatno osnovni uzrok smrti u ovom slučaju, kaže.

- Danas imamo veliki broj antibiotika s kojima se upala pluća uspješno liječi, ako liječenje započne na vrijeme, međutim to ovisi o nizu parametara, od toga znamo li koja je bakterija uzročnik, je li pacijent rezistentan na neke antibiotike, budući da se oni danas i prečesto koriste, pa do toga koje je dobi i kakvog je općeg stanja, odnosno koji komorbiditeti postoje. Općenito, što je upala pluća teža, to je stopa izlječenja manja. Tako se kod pacijenata koji završe na intenzivnom liječenju ta stopa kreće oko 50 posto, odnosno smrtnost iznosi čak 50 posto - kaže sugovornica. Jedan od problema povezan je s dijagnostikom - da bi se testirao izolat i utvrdio uzročnik upale pluća potrebno je oko 24 do 48 sati, što je vrijeme tijekom kojega se upala pluća može zakomplicirati.

Slavni glumac podlegao je upali pluća

- Liječenje uvijek započinjemo odmah, na temelju upalnih parametara, kliničke slike simptoma i naše procjene o tome o kojoj bi vrsti uzročnika mogla biti riječ na temelju toga. Obično se prepisuje kombinacija tri antibiotika koji pokrivaju relativno široki spektar uzročnika upale pluća, no ako liječenje nije pogođeno, upala može ugroziti život pacijenta dok ne dobijemo rezultate testiranja izolata i ne odredimo antibiotik koji će djelovati ciljano - zaključuje prim. dr. sc. Sanja Popović Grle.