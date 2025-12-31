Upute za najbolje party frizure: Evo kako kod kuće složiti glam repa ili atraktivnu punđu

Dogodi se i najboljima: svečani događaj je pred vratima, a vremena za odlazak frizeru jednostavno nema. Ipak, uz nekoliko pouzdanih tehnika i malo kreativnosti, i kod kuće možete postići frizuru koja izgleda profesionalno, uredno i svečano.

Foto: Dreamstime

Bez obzira imate li srednju ili dugu kosu, ravnu, valovitu ili kovrčavu – postoji niz brzih i efektnih rješenja koja transformiraju izgled u svega nekoliko minuta. U nastavku donosimo vodič kroz deset frizura koje možete izvesti sami, uz jednostavne korake i mnoštvo mogućih varijacija, od raskošnih valova do elegantnih punđi i glamuroznih repova.

1. Valovi bez topline – elegantno raspuštena kosa

Ova frizura idealna je za sve koji žele glamurozan volumen bez korištenja pegle ili figara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:15 Zagreb: Proces tretmana za kosu | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Nanesite lagani mousse na lagano vlažnu kosu, ispletite dvije ili četiri pletenice ovisno o gustoći, ostavite da se osuši i raspletite. Prstima raščešljajte valove te dodajte sjajni sprej. Pogodna za kratku, srednju i dugu kosu. Možete koristiti i trake za valove, dolaze u raznim varijantama od tekstila te su praktični za svaki dan.

2. Hollywood valovi s figarom

Za super svečani stil uvijte kosu u velikim pramenovima pod istim kutem, uvijek od lica. Nakon uvijanja lagano počešljajte četkom kako biste dobili povezane, glamurozne valove. Najbolje izgleda na srednje dugoj i dugoj kosi.

3. Niski uredan rep

Ovo je minimalistička frizura koja izgleda vrlo sofisticirano. Kosu zagladite gelom ili kremom i skupite u niski rep u ravnini potiljka. Za gušći dojam možete prvo podijeliti na tri repa, a onda ih skupiti u jedan, dok gornji dio kose mora biti potpuno gladak. Omotajte tanki pramen oko gumice za elegantan završetak. Prikladno za sve teksture kose.

4. Visoki rep s valovima

Za ženstveni izgled kosu vežite visoko na tjemenu, zatim rep uvijte u opuštene valove. Za dojam gustoće vežite više repova, a onaj ispod stilu daje dojam volumena. Idealno za dugu i gustu kosu, ali i za srednju dužinu uz dodatak suhog šampona radi volumena.

5. Romantična niska punđa

Uvrnite kosu u opuštenu punđu na potiljku, a ako vam je kosa stepenasta, možete oko lica ostaviti par pramenova. Ova frizura lijepo pristaje i ravnoj i valovitoj kosi te je najpraktičnija za srednju i vrlo dugu kosu.

6. Brza visoka messy punđa

Ako nemate vremena za sređivanje, ova frizura djeluje chic i namjerno nesavršeno. Kosa se veže visoko, uvije i nježno pričvrsti gumicom ili iglicama. Izvucite pramenove za efekt casual glamura. Dobra za sve dužine koje se mogu zavezati.

7. Polupodignuta frizura s volumenom

Gornji dio kose lagano natapirajte, podignite i učvrstite kopčom ili ukosnicama, dok donji dio ostaje raspušten. Frizura osvježava siluetu i daje efekt podignutog lica. Radi na svim dužinama, a osobito na valovitoj teksturi.

8. Pletena kruna

Ova frizura izgleda složeno, a zapravo je vrlo jednostavna. Isprepletite dvije pletenice s obje strane glave i spojite ih na vrhu poput krune. Pogodna za srednje dugu i dugu kosu te jako efektna u kombinaciji s valovima i općenito spuštenom kosom.

9. Ukas za eleganciju frizure

Ako je kosa raspuštena, ravna ili blago uvijena, dodavanje trake, ukrasne kopče ili sitnih bisera može trenutačno podići cijeli look. Traka se nosi uz lagano natapiran vrh ili zaglađenu siluetu, ovisno o osobnom stilu.

10. Prebacite sve na jednu stranu

Za brzu promjenu izgleda i dozu glamura, napravite duboki bočni razdjeljak i kosu glatko počešljajte. Može se kombinirati s valovima, ravnom kosom, pa čak i niskom punđom. Odlično pristaje svim dužinama.