DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zlatkov djed i baka također su bili urari, a i prije njih u toj su obitelji popravljali ure. Na igru i djetinjstvo zaboravio je onoga trena kad je prvi put ušao u tu očevu radionicu, pisao je Večernji 1978. godine
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Urarska obitelj Lebarović jedan je od istinskih simbola Zagreba
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Uraru iz Maksimirske danas su 42, a u radionicu u kojoj razgovaramo uz tiktakanje brojnih satova sa zida ušao je odmah nakon Drugog svjetskog rata, i to - na stražnja vrata. Zapravo, spustio se drvenim stubama koje stan u polukatu izravno povezuje s lokalom. Škripanje tih stuba i tiktakanje zidnih satova su cijelo njegovo djetinjstvo. A na igru i djetinjstvo zaboravio je onoga trena kad je prvi put ušao u tu očevu radionicu, piše Večernji list 12. kolovoza 1978. godine u reportaži iz urarske radnje Zlatka Lebarovića, koji je obrt naslijedio od oca Stjepana Lebarovića.
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