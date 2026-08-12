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NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Urarska obitelj Lebarović jedan je od istinskih simbola Zagreba

Piše Marijana Matković,
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Urarska obitelj Lebarović jedan je od istinskih simbola Zagreba
Foto: PRIVATNA ARHIVA
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zlatkov djed i baka također su bili urari, a i prije njih u toj su obitelji popravljali ure. Na igru i djetinjstvo zaboravio je onoga trena kad je prvi put ušao u tu očevu radionicu, pisao je Večernji 1978. godine

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Uraru iz Maksimirske danas su 42, a u radionicu u kojoj razgovaramo uz tiktakanje brojnih satova sa zida ušao je odmah nakon Drugog svjetskog rata, i to - na stražnja vrata. Zapravo, spustio se drvenim stubama koje stan u polukatu izravno povezuje s lokalom. Škripanje tih stuba i tiktakanje zidnih satova su cijelo njegovo djetinjstvo. A na igru i djetinjstvo zaboravio je onoga trena kad je prvi put ušao u tu očevu radionicu, piše Večernji list 12. kolovoza 1978. godine u reportaži iz urarske radnje Zlatka Lebarovića, koji je obrt naslijedio od oca Stjepana Lebarovića.

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