Oliver Hoare bio je prijatelj današnjeg kralja Charlesa te česti gost na Dvoru, a 1992. je navodno imao aferu s Lady Di. Ona je potvrdila da ga je znala nazvati
Usamljena princeza Diana noću je nazivala ljubavnika Olivera
"Diana - telefonski manijak?!", naslov je članka u Večernjem listu 22. kolovoza 1994. godine, o skandalu povezanom s princezom od Walesa, o kojem su u to vrijeme brujali i svjetski mediji.
