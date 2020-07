Ušao sam u Isusove godine, došlo je vrijeme da se trgnem

Nekome je palo na pamet pretvoriti moja žuganja s Fejsa u svakodnevne crtice na portalu. Nazvao sam ih 'Bolje da mučim' i uskoro ćemo saznati je li to istina...

<p>Kad netko napuni određene godine, obično se uspoređuje sa svojim vršnjacima. Izvuče listu svojih postignuća i počinje križati. Posao, riješeno. Brak, riješeno. Dijete, riješeno. Kredit, tek započeto. Krišom pogledava svoje suvremenike iz osnovne škole i zadovoljno se smijulji kad vidi da je nasilna budaletina iz razreda zapela do koljena u životnom blatu. Namršteno se duri kad vidi da glavni rival zarađuje više.</p><p>Napunio sam 33. Na današnji dan. Ušao sam u Isusove godine. On je, kako kažu, do ovog rođendana hodao po vodi, multiplicirao hranu i pretvarao vodu u vino. Kad ne bi ozdravljao slijepe i gubave, očuhu je pomagao sa stolarijom. Ja još griješim pri sastavljanju Ikeinog namještaja.</p><p>On je, prema predaji, oživio mrtvaca. Ja sam se jedva oporavio od prošlotjednog mamurluka. Njega su u drugom gradu dočekali s pjesmom na usnama i palminim granama. Meni su poručili da se vratim natrag pod kamen ispod kojeg sam ispuzao.</p><p>Teško je pratiti takvu biografiju.</p><p>Ako uzmemo da se Isus, prema Bibliji, rodio na Božić, a privremeno umro oko Uskrsa, to znači da imam otprilike četiri mjeseca za izvesti sva čuda, ozdraviti hordu ljudi, ustanoviti religiju i promijeniti poimanje svijeta kakvog poznajemo. </p><p>Vrijeme je da se trgnem.</p><p>Više crtica ovog autora pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/trazi?query=boljedamu%C4%8Dim" target="_blank">OVDJE</a></p>