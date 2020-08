Uspjeh! U Africi nema više ni jedan novi slučaj dječje paralize

Afrika je službeno proglašena slobodnom od poliomijelitisa nakon desetljeća zajedničkog rada međunarodnih zdravstvenih tijela, nacionalnih i lokalnih vlada, volontera u zajednici i preživjelih

<p>Poliomijelitis je vrlo zarazna bolest koja se većinom prenosi fekooralnim putem, a rjeđe kroz kontaminiranu hranu i vodu. Većinom pogađa djecu mlađu od pet godina.</p><p>Četiri godine nakon posljednjih zabilježenih slučajeva u sjevernoj Nigeriji, Afrička regionalna komisija za potvrđivanje iskorjenjivanja poliomijelitisa (ARCC) u utorak je potvrdila da na kontinentu nema virusa, koji može izazvati nepovratnu paralizu, a u nekim slučajevima i smrt.</p><p>- Bio je to važan pothvat, bili smo nevjerojatno uporni, a imali smo trenutaka kada smo mislili da smo uspjeli, tada bismo imali preokret - rekla je <strong>dr. Matshidiso Moeti</strong>, regionalna direktoruca za Afriku iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).</p><p>Poboljšani nadzor, suzbijanje nasilnih razina skepticizma na cjepivo i uključivanje preživjelih u ekipe za iskorjenjivanje bili su ključni faktori uklanjanja virusa, rekla je Moeti.</p><p> - Zaista bih htjela odati počast svima koji su preživjeli od poliomijelitisa, koji su se pridružili borbi i pomogli u razmjeni svojih iskustava s invaliditetom i posljedicama koje je virus imao na njihov život - dodala je.</p><p>Tijekom 1996.godine 75.000 djece u Africi bilo je paralizirano kao posljedica ovog virusa.</p><p>Sada je cilj poboljšati živote preživjelih, rekla je Moeti.</p><p>- Nevjerojatno je da ovi rezultati koje smo započeli prije stvaraju ove rezultate. Kao preživjeli od ovog virusa mi smo najsretniji i nadamo se da ćemo biti posljednji preživjeli od poliomijelitisa u državi - rekao je <strong>Musbahu Lawan Didi</strong>, suosnivač Nigerijske udruge preživjelih od poliomijelitisa i dodao da sada treba omogućiti bolji život onima koji su preživjeli, a žive u teškom siromaštvu.</p><p>Napori na iskorjenjivanju divljih poliomijelitisa globalno su potaknuti formiranjem Globalne inicijative za iskorjenjivanje poliomijelitisa 1988. Od tada su slučajevi dramatično pali s procijenjenih 350.000 slučajeva na 33 prijavljena slučaja u 2018. godini.</p><p>No, pobuna u sjevernoj Nigeriji otežala je iskorjenjivanje bolesti. U 2013. godini devet žena koje su cijepile djecu u Kanu bile su ustrijeljene. Najmanje 67 zdravstvenih radnika koji su sudjelovali u akcijama iskorjenjivanja poliomijelitisa u regiji je ubijeno, a drugi su napadnuti i oteti. </p><p>- Izazov su bile podmukle glasine da cjepivo nije sigurno, da bi moglo dovesti do HIV-a, AIDS-a ili sterilizirati žene s ciljem smanjenja stanovništva u sjevernom dijelu zemlje - objasnio je<strong> dr. Tunji Funsho</strong>, voditelj odbora za poliomijelitis u Nigeriji. </p><p>Ali, veliki napor da se apelira na političke, društvene i vjerske vođe, zajedno s javnim kampanjama i sastancima gradske vijećnice pomogli su započeti preokret.</p><p>Povećana uključenost preživjelih od ovog virusa u proteklom desetljeću bila je presudna za rješavanje problema u lokalnim zajednicama, rekao je<strong> Lawan Didi</strong>, kojem je poliomijelitis dijagnosticiran u dobi od dvije godine.</p><p>- Ljudi su nas vidjeli i komunicirali s nama. Mogli smo im objasniti da to nije duhovna stvar i da se može spriječiti cjepivom. To im je promijenilo srce - zaključio je Didi, a prenosi<a href="https://www.theguardian.com/global-development/2020/aug/25/africa-to-be-declared-free-of-wild-polio-after-decades-of-work" target="_blank"> The Guardian</a>.</p>