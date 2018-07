Uspjeh vatrenih kao da nas je uvukao u neki drugi, bolji svijet

U trenutku kad su naši nogometaši u Rusiji, preko poruka i društvenih mreža, shvatili koliko je snažna euforija u Hrvatskoj, da od početka prvenstva živimo uz njih, kad su shvatili da četiri milijuna ljudi stoji uz njih, sigurno je bilo lakše igrati. Dobili su vjetar u leđa, i njih je obuzela euforija, smatra psihologinja Maja Vučić.

Taj nevjerojatan uspjeh reprezentacije kao da nas je posljednjih dana uvukao u neki drugi svijet, svijet zajedništva, optimizma, dobrog raspoloženja, slavlja, osjećaja da se sve može... No bilo je. I prošlo je. Nogometaši su odigrali svoje, navijači su odslavili svoje. Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Stanje euforije je raspoloženje ili stanje sreće koje je samo privremeno. Manifestira se pojačanim osjećajima sreće i zadovoljstva. Kod nekih stanja manije može trajati dulje, ali uglavnom se radi o kraćim stanjima pojačanog raspoloženja - objašnjava nam psihologinja Andrea Čvrljak te dodaje da to stanje obilježava aktivnost simpatikusa. Tada dolazi do pojačane razina pobuđenosti, optimizma, naglašeno je zadovoljstvo, a pritom se luče i različiti hormoni "sreće". I djeca osjećaju euforiju, a psiholog Anđelko Botica kaže da je sreća što su trenutno na odmoru pa škola neće patiti, a sigurno će povećati njihov interes za nogomet i sport općenito.

- Doček naših nogometaša bila je kruna rituala praćenja i navijanja, slavljenje ostvarenih očekivanja i uspjeha i potvrde kreiranog identiteta grupe. To je bila nagrada za cijeli proces navijanja, slavlja. Vrh euforijskog ciklusa - dodaje psihologinja Čvrljak.

Sada se postavlja ključno pitanje - kako se vratiti u "normalu", nastaviti svoj život?

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Navijači u ovom trenu ponovno postaju individua za sebe. Može doći do osjećaja sniženog raspoloženja, praznine, blagog stanja tuge, ali i zadovoljstva postignutim - govori psihologinja Andrea Čvrljak te dodaje da je možda najbolje prigrliti stvarnost i suočiti se s njom, te - krenuti dalje.

Psiholog Anđelko Botica kaže kako postoje različite vrste euforije, no da je ova bila jednostavno - fantastična, nezaboravna i jedinstvena u povijesti.

- Moramo biti svjesni da je normalno da nakon euforije dolazi i tzv. disforija, prvenstveno uzrokovana emocionalnim, psihičkim, fizičkim i fiziološkim pražnjenjem. Tako da ako ovih dana budete osjećali malo sniženo raspoloženje, to nije zbog minusa na računu jer ste previše potrošili u euforiji, nego vaš organizam treba oporavak i fizički i psihički - kaže ovaj riječki sportski psiholog.

Možda najbolji recept za nastavak skladnog i ispunjenog života je da pronađete načine na koje ćete postizati ta "blaga stanja euforije".

- Mislim da je Hrvatska postigla sjajan rezultat. Bez obzira na sve, imamo svoj identitet i važno je truditi se i dalje. Imati motivaciju i ciljeve ispred nas. Svi pobjeđujemo i gubimo, to je jedan neprekidan ciklus. U stanjima pobjede smo euforični i raspoloženi, kada gubimo smo tužni i zabrinuti. Ako nas nešto u startu blokira da napravimo promjenu, da idemo k pobjedi ili napretku to treba sagledati i vidjeti što se može promijeniti kako bi se si ispunili život, te postigli kvalitetniji i zadovoljniji život i ta spasonosna blaga stanja euforije - zaključuje Čvrljak.

Poslali smo poruku: "I mali mogu biti veliki"!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Cijeli je svijet napokon Hrvatsku smjestio na kartu svijeta, navijali su zajedno s nama, no psiholozi kažu da iza parole "I mali mogu biti veliki", treba uvidjeti da je za taj ogroman uspjeh zaslužan veliki trud i puno prolivena znoja...

- Možda treba reći da nije naglasak na tome da mali mogu biti veliki. Treba naglasiti da trud, upornost, marljivost, vjerovanje, disciplina mogu dovesti do sjajnih rezultata svakog pojedinca ili grupe bez obzira što on radi. Neki kažu da je važan i faktor sreće - kaže psihologinja Čvrljak.

Važno je prihvatiti i "kolotečinu"

Svakodnevni život je svakodnevno obavljanje životnih obaveza u duljem vremenskom periodu. Ima obilježja ustaljenog ritma i nema ekstreme u doživljaju sreće i zadovoljstva. U tom okviru prisutni su i problemi, brige i odgovornosti što čovjeka može opterećivati. Zato je važno prihvatiti da je život "kolotečina" u koju se uključuju različiti događaji, od druženja, hobija, kućnih ljubimaca, putovanja, sporta, ali i pojedinačni euforijski trenuci, govori psihologinja Čvrljak.

Ponos

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osjećaj ponosa kojim su prštali naši igrači prešao je na nas, pa smo na trenutak zaboravili svakodnevicu.

- Osjećali smo se ponosno u odnosu na svijet dok smo čekali finale, za vrijeme finala i nakon finala. Lako je slaviti titulu svjetskog prvaka, ali slaviti vice prvake, e to je rukavica izazova za svijet - kaže sportski psiholog Anđelko Botica.

Jeste li znali?

Euforija može biti prouzrokovana različitim iskustvima (slavlje, ljubav, zaljubljenost, rođenje djeteta, vjenčanje...) ili nekim patološkim stanjima (manija, utjecaj droga).