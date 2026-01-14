Uspjeh za Muzej iluzija: 'Prodali smo zabavu Amerikancima, to se ne događa iz ovog dijela EU'

Strateška akvizicija Muzeja Iluzija od strane američke investicijske kuće Brightwood Capital Advisors označava novu razvojnu fazu jednog od najuspješnijih hrvatskih globalnih brendova. Iako financijski detalji transakcije nisu javno objavljeni, riječ je o značajnom dugoročnom ulaganju koje osigurava snažnu kapitalnu, operativnu i stratešku podršku za nastavak međunarodnog širenja.

Kako ističe Slaven Kordić, managing partner Invera Equity Partnersa, financijski uvjeti akvizicije ostaju povjerljivi sukladno ugovornim obvezama i uobičajenoj tržišnoj praksi kod privatnih transakcija. No naglašava da se radi o investiciji koja Muzeju Iluzija omogućuje ubrzani rast, širenje na nova tržišta te dodatna ulaganja u razvoj brenda, infrastrukturu i ljude.

Foto: PR

Nakon zaključenja transakcije Brightwood Capital Advisors postaje većinski vlasnik Muzeja Iluzija, dok Invera Equity Partners zadržava manjinski vlasnički udio.

Foto: PR

- Važno je naglasiti da se ne mijenja smjer razvoja, već se značajno povećava brzina i opseg rasta. Muzej Iluzija dobio je snažnog partnera koji donosi kapital, međunarodno iskustvo i operativnu podršku potrebnu za ubrzano širenje, posebno na sjevernoameričkom tržištu, kao i dodatna ulaganja u razvoj brenda, marketing i operacije - kaže Kordić za 24sata.

Istodobno se zadržava postojeći, dokazano uspješan poslovni model i kontinuitet upravljanja. Globalno sjedište Muzeja iluzija ostaje u Zagrebu, dok operativni centar za američko tržište nastavlja djelovati u Scottsdaleu u Arizoni. Postojeći menadžment tim u Hrvatskoj i SAD-u ostaje na čelu kompanije, predvođen glavnom izvršnom direktoricom Kim Schaefer, a istraživačko-razvojni tim i razvoj novih iluzija i eksponata ostaju u Oroslavju.

Foto: PR

Kordić ističe da je Muzej Iluzija iznimno rijedak primjer ne samo u Hrvatskoj, već i u široj regiji.

- Riječ je o kompaniji koja je u relativno kratkom razdoblju izgradila istinski globalno skalabilan brend u industriji zabave, jednoj od najkonkurentnijih na svijetu, posebno na američkom tržištu. Za cijelu private equity industriju, regiju i Hrvatsku, ovo je važna prekretnica - kaže.

Dodaje kako je Invera kroz više od pet godina aktivnog razvoja Muzeja Iluzija stekla jedinstveno znanje o tome kako od male lokalne tvrtke izgraditi globalnu kompaniju. To iskustvo, ističe, danas sve češće privlači poduzetnike koji razmišljaju o izlasku na američko tržište.

Posebno naglašava i simboličku važnost same transakcije.

- Američkom investitoru nismo prodali softver ili tehnologiju, nego zabavu – globalni edutainment brend nastao u Hrvatskoj. To se iz ovog dijela Europe gotovo nikada ne događa - kaže Kordić, uvjeren da ovaj primjer može snažno potaknuti i druge poduzetnike i investitore.

Prema njegovim riječima, slučaj Muzeja Iluzija pokazuje da se uz pravi tim, dugoročni pristup i kvalitetno partnerstvo mogu graditi kompanije koje su konkurentne i relevantne na najzahtjevnijim svjetskim tržištima.