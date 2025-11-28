Adventske cijene hrane u Frankfurtu i Zagrebu su slične. Kobasice su po 5 eura, kuhano vino po 4. No, prosječna plaća u Frankfurtu je trostruko viša nego u Zagrebu
Usporedili smo: Evo kakve su cijene hrane i pića na Adventu u Frankfurtu i u Zagrebu
Našli smo se na jednom od štandova na Adventu u Frankfurtu i odlučili usporediti cijene s onima u Zagrebu. Tako su kod njih Wetteranska kobasica, debrecinka, kobasice sa sirom i ostale vrste kobasica prodaju po 5 eura, dok je mesna štruca (Fleischkäse) 4 eura, a svinjski odrezak u kruhu 7,5 eura. Ražnjić od puretine s povrćem košta 8,5 eura, a rebarca s BBQ umakom 9,5 eura. Pomfrit se može kupiti za 4 eura.
Što se tiče pića, cijene koktela poput Huga, Aperola ili Gina su sedam eura, dok je Winterjack osam eura.
Kuhana vina kreću se od 4 do 5 eura, a topli napitci poput punča, kuhano vino s višnjevcem ili kuhano vino od malina prodaju se po 5 eura. Topli napitak od likera od jaja i vina stoji 4 eura.
Prosječna plaća u Frankfurtu za listopad 2025. iznosi otprilike 49.437 do 57.326 eura godišnje, ovisno o izvoru podataka. Nakon oporezivanja, prosječna neto plaća iznosi približno 3.600 do 3.900 eura mjesečno.
Za usporedbu, ovo su cijene Adventa u Zagrebu
Najjeftinije fritule stoje 5 eura pa nadalje, dok je kuhano vino četiri eura, a kuhani gin 4,5 eura.
Cijene hot dogova s hrenovkom za sada se mogu naći po cijeni od najmanje četiri eura, s debrecinkom 4,5, oni s dimljenom kobasicom su 6 eura, s kranjskom kobasicom 5,5 eura, a s jelenjom 7,5 eura. Klasične germknedle su šest ili sedam eura, dok je najskuplja ona u 'dubai verziji' po cijeni od 15 eura.
Imajte na umu da je prosječna neto plaća u Hrvatskoj za kolovoz 2025. iznosila je 1.446 eura, a bruto plaća 1.998 eura.
