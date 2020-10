Ali jo\u0161 je trebao zavr\u0161iti drugi dan pravosudnih ispita. Sre\u0107om,\u00a0bolni\u010dko osoblje dopustilo joj je da boravi u praznoj sobi bez ometanja.\u00a0U pauzama je dojila svoje novoro\u0111en\u010de.\u00a0

Usred svog pravosudnog ispita počela rađati sina - i položila je!

Diplomirana pravnica sa Sveučilišta Loyola u Chicagu, Brianna Hill, rekla je da je porođaj tijekom polaganja dvodnevnog testa zapravo ispao odlično

<p>Brianna Hill iz Illinoisa mjesecima je radila pripremajući se za svoj predstojeći pravosudni ispit - sve da bi se porodila tijekom polaganja ispita, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/brianna-hill-gives-birth-bar-exam_l_5f848a79c5b6e6d033a605b5">Huffington Post</a>. </p><p>Prvotno je planirala polagati ispit u srpnju, no zbog epidemije Covida-19 on je odgođen do listopada. Hill je znala da to znači da će biti u kasnoj fazi trudnoće kad će ga polagati, no nije se dala obeshrabriti te je bila sigurna kako će uspješno postati pripravnica u svojoj branši.</p><p>Ispit je započela 5. listopada kod kuće (poduzete su tehnološke mjere kako bi se spriječilo varanje nje i svih ostalih ispitanika na daljinu).</p><p>Ali za nekoliko minuta, osjetila je trudove. </p><p>- Nisam se smjela maknuti od kamere zbog mjera osiguranja da ne varamo. Fokusirala sam se na ispit i nisam više o tome razmišljala, a čim sam završila i ustala, osjetila sam kako mi se niz noge slijeva voda i znala sam da mi je pukao vodenjak - ispričala je.</p><p>Za vrijeme organizirane pauze, nazvala je babicu te supruga i mamu, javljajući im da je porod počeo. </p><p>- Malo sam plakala, malo histerizirala, ali onda sam duboko udahnula i smirila se te ponovno sjela da odgovorim na sva pitanja do kraja testa - ispričala je ova žena svoju impresivnu priču.</p><p>I ne samo to da nije odustala od polaganja ispita, Brianna kaže da joj je to pomoglo da odmakne misli od boli trudova te se manje živcira.</p><p>Unatoč činjenici da se mogla poroditi svakog trena, uspjela je završiti sve svoje testove prije nego što je krenula u bolnicu oko 17:30. U svemu ju je umirila njena dogovorena babica, rekavši je kako prvi porodi u prosjeku traju oko 10 sati.</p><p>Nešto manje od pet sati kasnije, u 22.10 sati, Hill je rodila Cassiusa Phillipa Andrewa.</p><p>Ali još je trebao završiti drugi dan pravosudnih ispita. Srećom, bolničko osoblje dopustilo joj je da boravi u praznoj sobi bez ometanja. U pauzama je dojila svoje novorođenče. </p><p>- Tako sam zahvalna na sustavu podrške koji sam imala oko sebe. Babice i medicinske sestre toliko su se trudile da mi pomognu ne samo da postanem mama već i odvjetnica - rekla je za <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/10/us/mom-has-baby-while-taking-bar-exam-trnd/index.html">CNN</a>.</p>