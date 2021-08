Teške pudere na visokim temperaturama mijenjamo za neke laganije podloge i tonirane kreme. Uz to, bitna je priprema kože prije šminkanja. Ono je za mnoge jutarnji ritual, no dok dođemo do posla, moguće je da se make-up gotovo u potpunosti rastopi. Također, šminka za zabave obično je kompleksnija, no uz ključne savjete moguće je učiniti je ugodnijom.