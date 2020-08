Utočište Hrabrih Online: Više od 900 apela za pomoć od mladih žrtava elektroničkog nasilja

Roditelji često ni nisu svjesni da se njihova djeca dopisuju s nepoznatim osobama, a u nekim slučajevima čak nalaze s njima uživo – upravo zato je djeci nužna kontinuirana podrška i pomoć

<p>Putem prve digitalne platforme u Hrvatskoj za borbu protiv cyberbullyinga, UHO - Utočište Hrabrih Online, od pokretanja u listopadu prošle godine do danas zaprimljeno je više od 900 upita za pomoć od strane žrtava elektroničkog nasilja, djece i mladih u dobi od 11 do 22 godine. Platforma UHO dio je projekta (O)siguran online Wiener osiguranja VIG, koji je započeo još 2017. godine te se s godinama razvijao i prilagođavao potrebama onih kojima je prvenstveno namijenjen – djeci i mladima, ali i roditeljima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO o sigurnosti na internetu:</p><p>Ono što platformu UHO čini jedinstvenom jest činjenica da je okupila ključne dionike koji na ravnopravan, otvoren i stručan način mogu razgovarati s djecom i mladima o opasnostima nasilja na internetu, osigurati da ih djeca čuju te da prepoznaju, prijave ili potraže savjete vezane uz cyberbulling.</p><p>To su, prije svega, oni kojima djeca ponajviše vjeruju - popularni influenceri i Youtuberi koji su sudjelovali u dvije faze kampanje. Tako su <strong>Bernardo Brezni, Dennis Domian, Maša Zibar, Veronika Rosandić, Ema Luketin, Magic Leon, Nika Turković i PvtMole (Neno)</strong> uz stručnu pomoć Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK) te Hrabrog telefona pomagali djeci i mladima riješiti njihove probleme u virtualnom svijetu - od cyber uhođenja, objavljivanja snimaka nasilja putem društvenih mreža, mamljenja djece radi seksualnih potreba, lažnih profila na društvenim mrežama, sextinga i ostalih online opasnosti.</p><p>Svi ovi pojmovi odnose se na oblike elektroničkog nasilja s kojima, nažalost, niti roditelji djece nisu upoznati. Naime, istraživanje pokazuje kako čak dvije trećine roditelja tvrdi da se djeca bolje služe tehnologijom od njih samih. Alarmantan je i podatak da se djeca, puno češće nego su toga roditelji svjesni, dopisuju na internetu s nepoznatim osobama te čak i nalaze s njima uživo, pri čemu na takve sastanke najčešće odlaze sami, nesvjesni opasnosti takvih susreta.</p><p>Razlika među dobnim skupinama Podaci s platforme UHO pokazuju kako su najčešći oblici nasilja među djecom mlađe dobi isključivanje iz grupa za dopisivanje te vrijeđanje i omalovažavanje u različitim grupama. Starije generacije najčešće se suočavaju sa sekstingom i njime povezanim ucjenama, te prijetnjama i posljedicama slanja intimnih fotografija osobama suprotnoga spola. Najviše je upita pristiglo od djece u dobi od 12 do 14 godina, a 75 posto poruka poslale su osobe ženskog spola.</p><p>- Elektroničko nasilje se na neki način nadovezuje na nasilje u fizičkom svijetu, jer se često nasilje među vršnjacima nastavlja i širi iz školskih hodnika i dvorišta na društvene mreže. Samim time je krug promatrača, odnosno vršnjaka koji gledaju to nasilje, daleko veći nego kod fizičkog nasilja te je njihova uloga aktivnija - rekla je <strong>Hana Hrpka</strong>, prof. psihologije i predsjednica udruge Hrabri telefon.</p><h2>Nasilje se dijeljenjem i lajkanjem odvija 24 sata dnevno</h2><p>Naime, dok promatrači 'samo' gledaju nasilje, u slučaju elektroničkog nasilja oni ga dijele (sheraju) te podržavaju (lajkaju), ističe Hrpka. Tako broj promatrača u nekoliko minuta može doseći i nekoliko stotina pa i tisuća osoba, što je puno više nego kod fizičkog nasilja gdje nasilje vidi 'samo' nekoliko djece oko žrtve te je osjećaj srama još i veći.</p><p>Dodatno, nasilje se dijeljenjem i lajkanjem odvija online 24 sata dnevno. Čak i kad je žrtva kod kuće, ne može se od njega sakriti niti pobjeći te ono zapravo nikada ne prestaje.</p><p>Održivost platforme UHO Iz svih navedenih razloga, te kako bi osigurali održivost projekta, Wiener osiguranje odlučilo je platformu donirati DKMK-u čiji su cilj i svrha poboljšanje medijske i komunikacijske kulture građana. </p><p>- Iako smo se u kompaniji jako vezali uz ovaj društveno odgovoran projekt, u čijoj su realizaciji sudjelovali brojni naši zaposlenici, prepuštamo ga dalje u ruke stručnjaka. Vjerujemo da smo time dodatno osigurali njegovu održivost, budući da će ga DKMK implementirati u svoje edukacije kao alat s kojim će i dalje nastaviti pomagati djeci i mladima u borbi protiv cyberbullyinga - rekla je <strong>Alina Radusin</strong>, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Wiener osiguranja.</p><p>Doc. dr. sc. <strong>Lana Ciboci</strong>, potpredsjednica DKMK-a dodala je: 'Djecu je važno odmalena medijski odgajati, učiti ih pravilima ponašanja na internetu, ali i kako da zaštite svoju privatnost, a time i same sebe u virtualnom svijetu. Roditelji tu imaju ključnu ulogu te je jedan od načina kako ih osvijestiti o elektroničkom nasilju, njegovim vrstama i načinima prepoznavanja, svakako i platforma Utočište Hrabrih Online. Iz tog ćemo razloga platformu i dalje nastaviti razvijati te biti dostupni svima kojima je potrebna pomoć i savjet kad je u pitanju nasilje u virtualnom svijetu, koje može ostaviti i veće posljedice od onog fizičkog.'</p>