Utrka za život! 'Čiopica je ispala iz gnijezda u Pazinu, morali smo juriti u Zagreb da ju spasimo'

Mala čiopa koju ste spasili i dovezli iz Istre je dobro, lijepo napreduje, no štiglić na žalost nije preživio. Ne znam zašto. Bio je mali, ali bio je živ kad je stigao i nadao sam se da će biti dobro. Baš sam tužan, kazao nam je Manuel Jacmenović iz Društva za zaštitu, pomoć i proučavanje ptica Ornitološki laboratorij, jedan od 'šaptača pticama' iz te Udruge, dan nakon što smo mu povjerili dvije ptičice.

POGLEDAJTE VIDEO: Rode se udomaćile u okolici Zagreba

Pokretanje videa... VIDEO Ptičja oaza | Video: KanalRi

Naime, protekli tjedan smo kao u nekom filmu o Hitnoj službi, donijeli u Zagreb dva mala ptiča koji su ispali iz gnijezda i nisu imali velike šanse za to da prežive.

Foto: privatna arhiva

Kad ispadnu iz gnijezda, ptičice rijetko dulje požive, pa je važno što prije ih utopliti i hraniti svakih nekoliko sati

Spasila ih je prijateljica koja je inače već othranila mnoge vrapčiće, lastavice, pa čak i šišmiše, no ovaj je dvojac bio toliko mali da se nije usudila othraniti ih sama.

Foto: privatna arhiva

Mali štiglić ispao je iz gnijezda i udaljio se od obitelji, pa nije bilo druge nego prevesti ga ljudima koji znaju kako takvu ptičicu othraniti

Tako su dva mala bića - a štiglić je doslovno bio manji od našeg palca - zapakirana u kutiju veličine onih u kojima se nosi ručak na posao, s grijačem na dnu, te pokrivena gazom, kod Pazina ukrcana u automobil kojim smo krenuli za Zagreb, gdje ih je trebao preuzeti Jacmenović. Kako je brzina bila od velike važnosti da bi ptičice imale šansu preživjeti, prijateljica nam je ih je dala praktički na autoputu kako ne bismo gubili vrijeme. Tada je krenula utrka za život, doslovno, jer je spašavanje ptiča ovisilo o tome da što prije dođu u ruke stručnjaka.

Sudbina se pobrinula da to bude prava avantura, jer imamo četiri mačke i putujemo s njima u četiri transportera u prekrcanom automobilu. Tako su ptiči ukrcani u natrpani automobil u kojem se neprestano čulo mijaukanje, možda i gore nego inače kad putujemo, jer je valjalo skoro do kraja ugasiti klimu da se ptičice ne pothlade. No, osim maca, cijelim putem slušali smo i nježni pjev čiopice, koja kao da je htjela poručiti da se ne predaje.

U Zagreb smo stigli oko 22 sata, gdje nas je po dogovoru dočekao Jacmenović i preuzeo ptičice da bi ih odveo u svoj Ornitološki laboratorij u Velikoj Gorici. Obje su bile žive kad smo stigli, što nam je baš nahranilo dušu - akcija je dotad uspjela.

Na žalost, dan kasnije srce malog štiglića prestalo je kucati.

Foto: Ornitološki laboratorij

Mala čiopa koja je stigla iz okolice Pazina dobro napreduje, kaže Manuel Jacmenović

- Čiopica je sada u kavezu s još dvije ptičice koje su u međuvremenu stigle, pa mi nije uvijek lako ni prepoznati koja je 'čija' i kad su i kako došle, ali poslikat ću vam ju rado - kaže nam čovjek koji ni jedno to malo stvorenje još nije odbio, čak i kad se dogodi da na računu Udruge nema puno novca i problem je 'skucati' novac da se napuni rezervoar goriva kako bi sami otišli po životinjicu.

Kad je to moguće, pomažu volonteri koji su dio AWAP mreže, odnosno mreže udruga za zaštitu životinja, no u našem slučaju, Jacmenović se snašao i ipak došao do Zagreba osobno, kako ne bismo morali skretati za Veliku Goricu. I ne samo to, sa svakim tko pronađe ptičicu u prirodi i ne zna što bi s njom spreman je biti na stalnoj telefonskoj vezi, kako bi pomogao savjetima i ohrabrio vas da se borite za njen život, baš kao što i na društvenim mrežama redovito objavljuje brojne savjete o tome kako pomoći ptičima u nevolji.

U video prilozima možete pronaći odgovore na pitanja kako i gdje smjestiti ptičice u domu, kako grijati kutiju u kojoj ih držite te čime i kako ih hraniti, pa sve do toga kako možete provjeriti je li ptičica stasala da pomalo sama ode u svijet kad za to dođe vrijeme.

Foto: Ornitološki laboratorij

Pičica koju smo donijeli već ima i dvije družice u kavezu - u ovo doba u prirodi je jako puno ptica koje ispadnu iz gnijezda i ljudi ih srećom nastoje spasiti

Kako Udruga Ornitološki laboratorij nema stalnog izvora financiranja, često ovisi o pomoći dobrih ljudi, pa oni koji mogu i žele pomoći makar i sa skromnim donacijama to mogu učiniti uplatom sredstava na IBAN: HR4224020061100864591.

Više informacija o radu Udruge možete vidjeti OVDJE.