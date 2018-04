Uvijek je bolje postavljati glupa pitanja nego glumiti sveznalicu

Ranjivost se često smatra negativnom karakteristikom u poslovnom svijetu, no ona može biti vaš najveći adut. Autor knjige “Getting Naked: A Business Fable About Shedding The Three Fears That Sabotage Client Loyalty” Patrick Lencioni pokazuje da je nekad bolje “ogoliti” se pred suradnicima i klijentima, jer će takav izraz ljudskosti stvoriti čvršće poslovne veze.

Strah nas navodi na mišljenje da je ranjivost loša, zbog čega ljudi konstantno pokušavaju sakriti svoje slabosti. No Lencioni smatra da figurativno razgolićivanje pred klijentima može donijeti spektakularne poslovne uspjehe. Priznavanje svojih slabosti važno je za izgradnju povjerenja s klijentima. Autor svoje tvrdnje potkrepljuje brojnim primjerima.

Nemojte se sramiti znojenja

Tako navodi primjer znojenja, koje je za većinu ljudi neizbježna realnost. Kad netko pokušava sakriti mrlje od znoja na odjeći pred suradnicima i klijentima, oni to primjećuju, a ta osoba gubi kredibilitet. S druge strane, ako se pokušate našaliti s tom situacijom, ljudi oko vas će se također opustiti i prihvatiti vas kao dio tima.

Priznavanje svojih slabosti dobar je način za probijanje leda i dokazivanje drugima da ste opušteni i pouzdani. Ljudi često pokušavaju pokazati svoju profesionalnost tako da se previše fokusiraju na svoj zadatak, a premalo na potrebe svojih klijenata. No ako pokažete klijentima da vam je više stalo do njihovih potreba nego do zaključenja posla, oni će biti spremniji na suradnju.

Autor savjetuje da nikad ne počnete poslovne sastanke razgovorom o naknadi. Uvijek na početku pokušajte pokazati vrijednost svojih prijedloga na što skromniji način. Ako pokažete klijentima da ste ovdje samo zbog njihovih potreba, oni će biti spremniji prihvatiti svaku vašu ponudu.

Također je važno usvojiti činjenicu da ne postoje glupa pitanja. Ako vam nije jasno o čemu se točno radi na sastanku, bolje je postavljati mnogo potpitanja nego se praviti da sve shvaćate. Ljudi koji djeluju zainteresirano za problem ostat će u boljem sjećanju pred klijentima nego netko tko se pravi da je sveznalica. Uostalom, uvijek postoje i drugi ljudi u prostoriji koji u nekom trenutku neće shvatiti o čemu se točno priča, tako da su pitanja uvijek dobrodošla, čak i ako vam se čini da su besmislena.

Ljudi cijene svaku pomoć

Jednako tako ne postoje glupi prijedlozi. Ljudi pamte samo dobre prijedloge, kojih je uvijek malo. Ako se ustručavate predstaviti prijedloge za koje mislite da neće biti prihvaćeni, možda nikad nećete doći do dobrih stvari.

Važno je imati na umu da niti jedan zadatak koji klijentima treba nije bezvrijedan. Ako im donesete kavu ili pomognete u postavljanju stolaca za sastanak, nećete ispasti potrčko nego osoba koja je uvijek spremna priskočiti u pomoć. Ljudi cijene uslužno ponašanje i bit će spremniji uzeti u obzir vaše potrebe.

Najgori stav koji možete zauzeti jest - “to nije moj posao”. Neke prepreke koje se stvore u suradnji s drugim ljudima nisu ničiji posao. U takvim situacijama ljudi će vas više cijeniti ako riješite situaciju nego ako zauzmete stav da vam je to ispod časti.