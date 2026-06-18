Uvijek u trendu: Savjeti modnih stručnjaka kako nositi traper

SVESTRANOST JE KLJUČ IGRE. Traper nikada ne izlazi iz mode, izdržljiv je i iznimno svestran. Nastao je kao tkanina za odjeću rudara, a danas je nezaobilazan komad u svakom ormaru. U galeriji vam donosimo nekoliko prijedloga kako ga kombinirati. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA