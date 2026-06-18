Uvijek u trendu: Savjeti modnih stručnjaka kako nositi traper

Traper je jedan od rijetkih materijala koji nikada ne izlazi iz mode i lako se prilagođava različitim stilovima i prigodama. Upravo zato postaje ključni modni saveznik u svakodnevnim kombinacijama, od ležernih do elegantnijih
SVESTRANOST JE KLJUČ IGRE. Traper nikada ne izlazi iz mode, izdržljiv je i iznimno svestran. Nastao je kao tkanina za odjeću rudara, a danas je nezaobilazan komad u svakom ormaru. U galeriji vam donosimo nekoliko prijedloga kako ga kombinirati.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SVESTRANOST JE KLJUČ IGRE. Traper nikada ne izlazi iz mode, izdržljiv je i iznimno svestran. Nastao je kao tkanina za odjeću rudara, a danas je nezaobilazan komad u svakom ormaru. U galeriji vam donosimo nekoliko prijedloga kako ga kombinirati. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SVESTRANOST JE KLJUČ IGRE. Traper nikada ne izlazi iz mode, izdržljiv je i iznimno svestran. Nastao je kao tkanina za odjeću rudara, a danas je nezaobilazan komad u svakom ormaru. U galeriji vam donosimo nekoliko prijedloga kako ga kombinirati.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
CHEMISE. Chemise haljina je izuzetno ženstven komad odjeće i savršena je za različite prigode. Ako je pripijena, daje strukturiran i elegantan izgled te naglašava siluetu. Ako je šira, donosi spoj stila i udobnosti.
| Foto: ASOS
PRAVI OUTFIT! Traperice i bijela majica, bilo ravnog, uskog ili kratkog kroja, u kombinaciji s jaknom od istog materijala, stvaraju osnovni look s kojim je nemoguće pogriješiti.
| Foto: Reserved
ELEGANTNO. Jedna kombinacija koja zaista može dobro funkcionirati je traper košulja sa suknjom od tanje tkanine. Miješanje materijala trend je koji je tu da ostane!
| Foto: Pinterest
NIJE ZIMA ZA TRAPER! Ako živite ili putujete na odredište s hladnijom klimom, kombiniranje traperica s kaputom – također od trapera ili drugih materijala – odličan je način za stvaranje praktičnog i sofisticiranog izgleda.
| Foto: Massimo Dutti
ŽENSTVENO! Za izrazito ženstveni total denim outfit, prijedlog je uložiti u kombinaciju košulje i suknje – midi ili mini. Na nogama možete nositi tenisice ili, za sofisticiraniji izgled, salonke ili sandale na visoku petu.
| Foto: tfy_by_tiffany_production
BALANS. Široke hlače savršen su par skraćenoj traper jakni. Jedno nadopunjuje drugo.
| Foto: Pinterest
VINTAGE. Još jedan zanimljiv „total denim” look može se sastojati od hlača visokog struka uz oversized ili pripijenu košulju. Iako je riječ o „vintage” stilu, izgleda vrlo moderno, a ako se upotpuni cipelama na visoku petu i crvenim ružem, postaje snažan i upečatljiv look!
| Foto: Europa 92
TRAPER PRSLUK. Umjesto traper jakne, isprobajte traper prsluk! U kombinaciji s hlačama od istog materijala, ovaj spoj daje dojam izduženije siluete.
| Foto: About You
ŠARMANTNO. Za stvaranje udobnog i vrlo cool izgleda, savjet je uložiti u pripijene, krojene traper kombinezone. Osim što su elegantni, zrače šarmom.
| Foto: Pinterest
BOHO. Kada se kombiniraju s boho stilom, traperice nadilaze osnovni odjevni komad i postaju ključan element za izražavanje individualnosti i sofisticiranosti.
| Foto: 123RF
TOPOVI. U vrućim danima i za opuštene prilike, odaberite traper topove u kombinaciji s kratkim hlačama ili suknjom. Ovaj izgled je moderan, cool i odvažan.
| Foto: 123RF
DUPLI TRAPER. Trend koji se pojavio na ovogodišnjim tjednima mode diljem svijeta je „double denim”, koji se sastoji od kombiniranja dvije vrste trapera u jednom outfitu. Potpuno moderno.
| Foto: 123RF
KRATKE HLAČE. Nekoliko godina kratke hlače nestale su s modnih pista. Međutim, vratile su se 2023. godine i danas su ponovno vrlo u trendu.
| Foto: 123RF
KOMBINEZON. Ako želite stvoriti mladenački i opušten izgled, ključni komad su traper kombinezoni! Možete ih nositi uz različite vrste košulja ili majica te se poigrati bojama i uzorcima. Razigrano i moderno.
| Foto: 123RF
OBUĆA OD TRAPERA. Obuća od trapera može u potpunosti promijeniti dojam outfita, bilo da su to sandale, tenisice, čizme ili čak salonke. Nemojte se ustručavati nositi je jer nikada ne izlazi iz mode!
| Foto: 123RF