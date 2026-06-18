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Uvijek u trendu: Savjeti modnih stručnjaka kako nositi traper

Traper je jedan od rijetkih materijala koji nikada ne izlazi iz mode i lako se prilagođava različitim stilovima i prigodama. Upravo zato postaje ključni modni saveznik u svakodnevnim kombinacijama, od ležernih do elegantnijih
Uvijek u trendu: Savjeti modnih stručnjaka kako nositi traper
SVESTRANOST JE KLJUČ IGRE. Traper nikada ne izlazi iz mode, izdržljiv je i iznimno svestran. Nastao je kao tkanina za odjeću rudara, a danas je nezaobilazan komad u svakom ormaru. U galeriji vam donosimo nekoliko prijedloga kako ga kombinirati. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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SVESTRANOST JE KLJUČ IGRE. Traper nikada ne izlazi iz mode, izdržljiv je i iznimno svestran. Nastao je kao tkanina za odjeću rudara, a danas je nezaobilazan komad u svakom ormaru. U galeriji vam donosimo nekoliko prijedloga kako ga kombinirati. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

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