Uz 10 koraka do nižeg tlaka: Skinite kile, uzimajte riblje ulje

Toksični miks prerađene hrane pune soli, šećera i loših masti, uz neaktivnost, potiče stezanje arterija koje dovodi do ozljeđivanja krhkih stanica koje oblažu njihove stijenke. Tako dolazi do nepopravljive štete opasne po život, upozorava Janet Bond Brill, autorica knjige “Blood pressure down: The 10-step plan to lower your blood pressure in 4 weeks without prescription drugs”.

Istina je da ono što jedemo ima veliki utjecaj na krvni tlak, a uobičajeno razmišljanje da on ovisi o naslijeđu i godinama nije uvijek točno.

- Promjenom prehrane možemo promijeniti i krvni tlak uz pomoć plana koji će vam pomoći u vremenskom periodu od četiri tjedna - kaže Brill, nutricionistica specijalizirana za prevenciju kardiovaskularnih bolesti.

- Tlak često mjerite sami kod kuće jer visoki tlak često nema vidljivih simptoma, zbog čega je i dobio naziv ‘tihi ubojica’, pa je njegovo redovito mjerenje jedini način da uočite promjenu - savjetuje Brill te dodaje kako je mjerenje tlaka u sigurnosti vlastita doma prednost jer se mnogi preplaše rezultata koji im daje doktor, a to može utjecati na same rezultate nalaza.

- Prerađena hrana je loša za nas jer se u konzerviranim juhama, povrću, umacima i mesu nalazi veliki udio soli koja je u prevelikoj količini toksična - kaže Brill.

Njezin program u deset koraka odličan je ne samo zato što ga je lako pratiti, nego mu je i teško odoljeti. Tko ne može pojesti jednu ili dvije banane dnevno? Ili popiti čašu do dvije crvenoga vina?

- Unosite namirnice koje pomažu u snižavanju krvnog tlaka, poput banana i kivija, koji obiluju kalijem, kave i špinata koji sadrže mnogo magnezija, više jogurta za unos kalcija, soju za potrebne proteine te tamnu čokoladu, orahe i crveno vino u umjerenim količinama. Na dnevnoj bazi uzimajte suplemente vitamina D3, koenzima Q10, riblje ulje i čašu povrtnog soka s niskim udjelom natrija - navodi Brill te dodaje kako gubitak težine ne mora uvijek biti veliki izazov.

- Počnite polako, s ciljem gubljenja samo nekoliko kilograma - kaže Brill.

Kako bi pokrenula čitatelje u poduzimanju važnih koraka za svoje zdravlje, u knjizi se nalaze brojni recepti jednostavni za pripremu, poput zdravoga guacamolea, umaka od avokada. Uz svaki recept dolazi i popis kalorija i nutrijenata koje on sadrži. Također, objašnjava kako tlak može imati negativne posljedice po cijelo tijelo. - Hipertenzija koja se ne tretira može dovesti do srčanog i moždanog udara, otkazivanja bubrega, seksualne disfunkcije i sljepoće - napominje Brill te upozorava na važnost redovitog vježbanja i dodaje kako je samo pola sata fizičke aktivnosti dnevno (hodanja, trčanja, plivanja ili vožnje biciklom) dovoljno da dovede do pozitivnih promjena, odnosno do smanjenja stresa i povišenog tlaka.

- Za snižavanje krvnog tlaka pravilno se hranite, vježbajte i smanjite stres. Dodajte nekoliko suplemenata i smanjite unos natrija, a tlak će se regulirati bez lijekova - zaključuje Brill.