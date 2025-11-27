Obavijesti

Lifestyle

NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Uz Dan Republike dovršen novi 'stambeni toranj' u Travnom

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Uz Dan Republike dovršen novi 'stambeni toranj' u Travnom

U završenom stambenom tornju, od 141 dvosobnog i jednosobnog stana, čak 80 stanova je iz fonda Solidarnosti. Svi stanovi su suvremeno uređeni, građeni po najnovijoj tehnologiji, pisao je Večernji list 1976.

Uz Dan Republike gotovi su i dijele se novi stanovi, piše Večernji list na današnji dan 1976. godine u vijesti u kojoj se kaže kako je građevno poduzeće Tehnika povodom državnog praznika predalo na upotrebu jedan upravo dovršeni 16-erokatni stambeni toranj, odnosno neboder. To je jedan od tri takva tornja koji su sagrađeni u proteklih 16 mjeseci u novom novozagrebačkom naselju Travno, kraj stambenog bloka 4, stoji u nepotpisanoj vijesti, uz fotografiju koju je snimio P. Cajzek.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

