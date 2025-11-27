U završenom stambenom tornju, od 141 dvosobnog i jednosobnog stana, čak 80 stanova je iz fonda Solidarnosti. Svi stanovi su suvremeno uređeni, građeni po najnovijoj tehnologiji, pisao je Večernji list 1976.
Uz Dan Republike dovršen novi 'stambeni toranj' u Travnom
Uz Dan Republike gotovi su i dijele se novi stanovi, piše Večernji list na današnji dan 1976. godine u vijesti u kojoj se kaže kako je građevno poduzeće Tehnika povodom državnog praznika predalo na upotrebu jedan upravo dovršeni 16-erokatni stambeni toranj, odnosno neboder. To je jedan od tri takva tornja koji su sagrađeni u proteklih 16 mjeseci u novom novozagrebačkom naselju Travno, kraj stambenog bloka 4, stoji u nepotpisanoj vijesti, uz fotografiju koju je snimio P. Cajzek.
