Uz Dan Republike dovršen novi 'stambeni toranj' u Travnom

Uz Dan Republike gotovi su i dijele se novi stanovi, piše Večernji list na današnji dan 1976. godine u vijesti u kojoj se kaže kako je građevno poduzeće Tehnika povodom državnog praznika predalo na upotrebu jedan upravo dovršeni 16-erokatni stambeni toranj, odnosno neboder. To je jedan od tri takva tornja koji su sagrađeni u proteklih 16 mjeseci u novom novozagrebačkom naselju Travno, kraj stambenog bloka 4, stoji u nepotpisanoj vijesti, uz fotografiju koju je snimio P. Cajzek.

