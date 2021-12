Za mnoge ovo nije bila nimalo laka godina i možda ste poželjeli unijeti blagdansku atmosferu u dom te okititi božićno drvce i prije Badnjaka. No iskustvo iz proteklih godina vjerojatno vas je naučilo da to nije pametno ako ga ne možete držati na balkonu ili negdje na hladnom, jer u prostoru sa centralnim grijanjem brzo počne venuti i sušiti se tako da se iglice truse po stanu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ako nemate mjesta za 'pravo' drvce, evo rješenja...

Stručnjaci iz HanleysGarden Centra i Christmas Shopa, u Corku, u Irskoj, kažu kako je jedan od preduvjeta da bi drvce što dulje ostalo svježe to da ga redovito zalijevate. I rezano drvce trebate postaviti na postolje koje ima spremnik za vodu, te voditi računa da je razina vode u posudici dovoljna, tako da je svaki dan ispod drvca oko dva centimetra vode.

No to nije sve, postoji još jedan sastojak koji može pomoći da vaše drvce dulje ostane živo. Najbolja stvar je to što ga vjerojatno imate doma, kao rješenje za sebe, kad ste pretrpani obavezama i treba vam malo dodatne energije: Rješenje je - 7Up!

Čini se da je gazirani napitak od limuna i limete ključan za dobru hidrataciju božićnog drvca, s tim da ga treba pomiješati s vodom: Pomiješajte 3 dijela obične vode i 1 dio 7Up-a pa tom mješavinom svakih nekoliko dana zalijte drvce.

To je dobro rješenje za sve vrste rezanog cvijeća, kao i rezano drveće, jer šećer osigurava hranu biljci. Pretpostavlja se da prirodna aroma od limuna i limete, s druge strane, može djelovati kao konzervans te spriječiti razvoj bakterija koje bi mogle dovesti do propadanja biljke, prenosi The Mirror.