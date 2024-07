Uz kupnju televizora RIZ dijelio besplatno ljetovanje na Jadranu

Na današnji dan 1983. godine, poduzetnik i pustolov Richard Smith (80) postao je prvi čovjek koji je samostalno letio helikopterom. Kupio ga je posebno za ovaj let i nazvao ga Australian Explorer, krenuvši njime na put oko svijeta. Prvi put je na toj ruti poletio 5. kolovoza 1982. iz Fort Wortha, u Texasu, u novom Bell JetRangeru 206B, da bi 22. srpnja 1983. završio let ukupno duh 55.000 kilometara.

Smith se dugo zanimao za zrakoplovstvo, i otad bilježi niz svjetskih rekorda u tom polju. Osim tog prvog samostalnog leta oko svijeta, prvi je helikopterom stigao na Sjeverni pol (1987.), i to nakon trećeg pokušaja i neuspjeha zbog lošeg vremena; prvi je izveo kružno slijetanje na oba pola (1989.) te prvi izveo non-stop let balonom preko australskog kontinenta (1993.).

Foto: Australian Aviation History Museum

Osim toga, u studenom 1995. oborio j rekord u prelasku australskog kontinenta vozilom isključivo na solarni pogon. Vozeći Auroru Q1 osam i pol dana, završio je putovanje dugo 2530 milja (4070 km), od Pertha do Sydneya, prosječnom brzinom od 31 milje na sat (50 km/h). Sve to mu je donijelo i niz nagrada za promicanje zrakoplovstva.

Album Franka Sinatre br. 1 u Velikoj Britaniji

Foto: Wikipedia

Album Franka Sinatre Song's For Swinging Lovers, koji sadrži pop standarde, poput 'I've Got You Under My Skin' te 'You Make Me Feel So Young', postao je 22. srpnja 1956. prvi album broj 1. objavljen na prvoj ljestvici 'top' albuma u Velikoj Britaniji. Ljestvica je utemeljena na anketi publike, a Sinatra je prvo mjestu držao više od tri mjeseca.

RIZ televizori na kredit i 14 dana mora

"Prilika za radost u svakom domu" pojavila se na današnji dan 1970. godine, kad je domaća tvornica televizora i elektronike objavila oglas u Večernjem listu, u kojem se poziva građane na kupnju RIZ televizora uz 30-mjesečni kredit bez jamaca i učešća i uz mogućnost da - osvoje besplatno ljetovanje.

Foto: Arhiva Večernji list

Oglas kaže da će svi koji kupe RIZ-ov televizor do 1. kolovoza te godine i do 30. rujna pošalju potvrđenu treću stranicu garantnog lista televizora postati sudionici Velike nagradne igre "Televizor i ljeto 70". U sklopu akcije izvlačilo se ukupno 30 dobitnika ljetovanja, koji su mogli osvojiti 14, dana ljetovanja za jednu osobu, ili 7 dana ljetovanja za jednu, odnosno 7 dana ljetovanja za dvije osobe (kako vas izvuku), i to ljetovanja u hotelu "Novi Park", hotelskog poduzeća "Borik" u Zadru. Uz ljetovanje, sudionici natječaja mogli su ostvariti i niz nagrada u proizvodima RIZ-a.

Zanimljivo je da se u oglasu koji je objavljen uz ovaj također nudi prodaja RIZ televizora, automatskih strojeva za pranje rublja Rade Končar, u robnim kućama Nama. U ovom slučaju nudio se 24-mjesečni kredit bez učešća i jamaca i - bez nagradne igre.

