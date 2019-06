Uz malo soli pokupite razbijeno jaje i vratite sjaj staklu u trenu

1. Spriječite truljenje jabuka

Kratko namakanje u slanoj vodi može pomoći u čuvanju svježeg izgleda i okusa jabuke - ono usporava tamnjenje uzrokovano oksidacijom.

Foto: Thinkstock

Dodajte 1/2 žličice soli u jednu šalicu hladne vode i promiješajte. Namačite jabuka u slanoj vodi oko deset minuta, a zatim ih osušite i pohranite do korištenje ili služenja. Isperite ih vodom - okus će biti kao da ste ih tek narezali.

2. Brže ohladite piće

Dodajte soli u kantu za led i pića će se brže hladiti - što je osobito praktično u ljetnim mjesecima.

Da biste brzo ohladili bocu vina ili šampanjca, stavite ju u posudu s ledom ili drugu duboku plastičnu posudu. Dodajte sloj leda na dno i pospite s nekoliko žlica krupne soli. Nastavite stavljati sloj po sloj leda i soli dok ne dođete do vrha boce pa usipajte vode dok ne dođete do zadnjeg sloja leda. Nakon 10 do 12 minuta otvorite i poslužite.

3. Očistite dasku za rezanje

Kako biste uklonili mirise s drvene daske za rezanje, stavite veliku količinu morske soli izravno na njezinu površinu. Lagano trljajte vlažnom krpom pa dasku isperite sapunom i toplom vodom.

Foto: Dreamstime

4. Uklonite miris češnjaka ili luka s ruku

U ruke utrljajte mješavinu soka od limuna i soli pa ih operite sapunom. Miris bi trebao odmah nestati.

5. Pokupite razbijeno jaje

Ako vam se razbilo jaje na kuhinjskom pultu ili podu, na nered dodajte još i sol. Ostavite da se 'marinira' oko 20 minuta pa ćete ga lako moći pokupiti.

6. Očistite odvod

U kuhinjski ili kupaonski odvod stavite 1/2 šalice soli pa ulijte jednu litru tople vode jednom tjedno. Tako ćete 'pomoći' svojim odvodima da se ne zaštopaju.

7. Vratite sjaj staklu

Pomiješajte 1/3 šalice morske soli s dvije žlice octa kako bi dobili pastu. Nanesite ju na unutrašnjost stakla i pustite da odstoji 20 minuta. Zatim oribajte i isperite pastu sa stakla. Kad se osuši sjatit će kao novo.

8. Očistite šalice za kavu

Utrljajte unutrašnjost uprljane šalice za kavu ili čaj solju i gledajte kako se mrlje otapaju, piše Real Simple.