Uz 'plan B i C' nema straha da vas partner neće zadovoljiti...

Znate li da niste jedini koji sa svojim partnerima nisu otvoreno razgovarali o seksu, pita autorica knjige “Tongue Tied: Untangling Communication in Sex, Kink, and Relationships”, Stella Harris.

- Bez obzira na seksualnu frustraciju, isprobavanje novih fantazija i komunikacijske vještine ključne su za seksualno ispunjenje. Pričajte prije i za vrijeme seksa. Ne bojte se da ćete upropastiti trenutak - kaže autorica, te dodaje da bi to moglo izgledati neobično ako ste već na pola puta - šutke ste se skinuli, a onda počeli priču. Zato je bitno porazgovarati prije nego što strasti proključaju.

- Razgovarajte o tome što će se dogoditi večeras i partneru dajte jasne smjernice gdje želite da vas dira. Tu spada i ‘dozvola’ za nove stvari koje želite isprobati - kaže autorica. Akcija će poslije teći glatko, a vi ćete uživati više.

Foto: promo

- Povezujete li se tako često, nećete se strašiti krene li akcija krivo i odjednom shvatite da se danas ne možete tako lako uzbuditi. Taj dan zato neće biti ‘neuspješan’ jer ćete ipak biti - intimni. Zajednički ćete doći do poza ili drugih stvari koje vas uzbuđuju i koje će upaliti baš svaki put. To će biti nešto što ćete i vi i partner čekati cijeli dan da ponovno proživite.

Imati plan B ili C znači da u tom trenu možete isprobati nekoliko novih stvari ako taj dan niste raspoloženi za zahtjevne poze. Analizirajte trenutke u kojima ste se osjećali ugodno, zločesto ili pokrete koji su vas na kraju doveli do orgazma. Je li to bio osjećaj ejakulacije u vas, igranje hranom prije seksa ili seksi dopisivanje na poslu? To će biti formula koja će vas napaliti, svaki put - kaže autorica.