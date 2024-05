Uz PLUS sadržaj dobijem i super kupone za kino, kupovinu...

Volim znati što se događa u svijetu. Prije sam se osjećao užasno glupo kad sam došao u društvo u kojem se raspravlja o aktualnim događajima, a ja ne znam o čemu je riječ. Sad mi je to drukčije, rekao je Josip Vuković (22).

Student je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, a slobodno vrijeme, kako je rekao, voli provoditi u izlasku s društvom. Inače je i digitalni pretplatnik 24sata, jer tako ima pristup svim temama, vijestima i informacijama. Na portalu najčešće posjećuje rubrike News i Show.

POGLEDAJTE VIDEO: Nives Celzijus za Oranž

Pokretanje videa... 00:09 nives celzijus za oranž | Video: KanalRi

- Prije mi se često znalo dogoditi da sam vidio neku vrlo zanimljivu temu i onda je nisam mogao pročitati. Neki mi naslovi jednostavno zapnu za oko i moram znati o čemu je riječ. Na 24sata ima, za mene, dosta dragih novinara koji pišu super tekstove i zato sam odlučio pretplatiti se i podržati njihov rad. Znam što dobijem s pretplatom - rekao je Josip.

Dodatan plus su mu popusti koje je dobio.

- Student sam i imam, kao i većina studenata, ograničen budžet. Ovi popusti mi dobro dođu jer se mogu zabaviti s prijateljima u kinu, ali i kupiti namirnice - rekao je.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Najviše mu se sviđa kupon za Cinestar. Josip je veliki zaljubljenik u filmove.

- Mogu reći da sam strastveni zaljubljenik u filmove. Mislim da se ništa ne može mjeriti s osjećajem kad nešto gledaš u kinu. Ništa mi nema takvu atmosferu. Pogotovo ako su tu i kokice, kola i dobro društvo. Ma nema mi ništa bolje - istaknuo je Josip.

Ako i vi želite postati Oranž pretplatnik, ne propustite ovu priliku jer svakog novoga korisnika godišnje Oranž pretplate po cijeni od samo 17 eura očekuje Wolt kupon od 20 €, dm kupon od 15 € te ulaznica za izložbu “Od boemstva do vječnosti”, koja je u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu otvorena do kraja lipnja. Super paket Oranža obuhvaća i 77 € drugih kupona, kao što su 20 € kupon za Optiku Jo-Jo, 15 € kupon za Lidl, 5 € kupon u CineStaru, 17 € kupon u Admiralu i 20 € kupon za Mealpass. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.

Požuri i preuzmi kupone OVDJE za samo 17 eura!