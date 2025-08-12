Isaac M. Singer bio je glumac i veliki zavodnik, s pet žena dobio je 26-ero djece, a zaslužan je za poboljšanja šivaćeg stroja koja su omogućila da on postane masovan
Uzdržavao ih patentima: Otac slavne 'singerice' imao 26 djece
Isaac M. Singer na današnji dan 1851. godine dobio je patent za prvi praktičan i učinkovit šivaći stroj. Zapravo, nije to bio prvi patentirani šivaći stroj do tada, pa je njegov izum patentiran kao poboljšanje dotadašnjih patenata. Štoviše, zbog njega je došao u sukob s Eliasom Howeom, autorom jednog od patenata, kojemu je morao isplatiti veliki iznos na ime nagodbe u prvom tzv. patentnom ratu.
