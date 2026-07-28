Uzgajaju trombocite na svili kako bi se osigurale zalihe krvi

Istraživači koje financira EU upotrebljavaju „tvornice” koštane srži na bazi svile za uzgoj trombocita u laboratoriju, čime se smanjuje naša ovisnost o ograničenim zalihama krvi darivatelja.

U bolnicama se svakodnevno obavljaju transfuzije trombocita kako bi se zaustavilo krvarenje, omogućile terapije protiv raka i olakšao oporavak bolesnika nakon kirurških zahvata ili teških bolesti. Međutim, taj krvni pripravak, koji je među najvažnijima u medicini, ujedno je i jedan od najkrhkijih.

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Za razliku od crvenih krvnih stanica, koje se mogu čuvati nekoliko tjedana, trombociti traju samo nekoliko dana. Osim toga, treba ih čuvati na sobnoj temperaturi, što povećava rizik od kontaminacije i otežava njihovo skladištenje i prijevoz. Zbog toga su bolnice, koje ovise o dostupnosti darivatelja, u stalnoj utrci za održanje kontinuiteta zaliha.

Kako bi se ublažio taj pritisak, skupina istraživača koje financira EU radi na neuobičajenom rješenju. Proizvode trombocite izvan ljudskog tijela koristeći se svilenim fibroinom, bjelančevinom dobivenom od dudovog svilca.

- Laboratorijski proizvodimo trombocite kako bismo prevladali to ograničenje i zadovoljili sve veću potražnju, izjavila je profesorica Alessandra Balduini, hematologinja i istraživačica na Odsjeku za molekularnu medicinu Sveučilišta u Paviji, u Italiji, i jedna od vodećih istraživača na tom projektu.

Izazovi u pogledu trombocita

Prof. Balduini i njezini kolege iz cijele Europe rade na tri međusobno povezana istraživačka projekta, koja se financiraju sredstvima EU-a, te zajednički izrađuju alate potrebne za pouzdanu proizvodnju trombocita u laboratoriju.

Trombociti su sitni dijelovi stanice u obliku diska koji omogućavaju lakše zgrušavanje krvi i zaustavljanje krvarenja. Najčešće se koriste u bolnicama, osobito za pacijente oboljele od raka koji primaju kemoterapiju, koja može naglo smanjiti prirodnu proizvodnju trombocita u tijelu. Osim toga, trombociti se primjenjuju u hitnim službama i na odjelima za kirurgiju.

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Trenutačno bolnice i banke krvi gotovo u potpunosti ovise o darivateljima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake se godine u svijetu prikupi oko 118 milijuna doza krvi. Međutim, zalihe trombocita i dalje je teško održavati jer tim proizvodima brzo istječe vijek trajanja.

- Kad je riječ o trombocitima, najveći je problem to što se mogu čuvati samo pet dana, pojasnila je prof. Balduini. Isto tako, količina zaliha može se bitno mijenjati tijekom godine. Stope darivanja često opadaju tijekom ljetnih praznika, a veliki poremećaji poput pandemija mogu brzo opteretiti nacionalne sustave darivanja krvi.

Problem postaje još složeniji ako se zna da su za oko 15 % transfuzija trombocita potrebne odgovarajuće vrste tkiva, što dodatno otežava postupanje u slučaju nestašice.

Već godinama istraživači širom svijeta pokušavaju laboratorijski uzgojiti trombocite kao stabilniju alternativu koju je lakše kontrolirati. Međutim, repliciranje prirodnog sustava proizvodnje trombocita izvan ljudskog tijela pokazalo se iznimno teškim.

Stvaranje koštane srži u laboratoriju.

U ljudskom tijelu trombocite proizvode velike stanice megakariociti, koje se nalaze u koštanoj srži. Te stanice otpuštaju trombocite u krvotok kao odgovor na vrlo specifične biološke i mehaničke signale. Repliciranje tog procesa izvan tijela uopće nije jednostavno.

- Mnogi laboratoriji pokušavaju razviti trombocite za potrebe transfuzije, ali to nije tako jednostavno, rekla je dr. Hana Raslova, direktorica istraživanja na Institutu Gustave Roussy u blizini Pariza i jedna od suradnica prof. Balduini na projektu SilkPlatelet.

Jedan od najvećih izazova je reproduciranje složene strukture same koštane srži. Koštana srž ima nekoliko specijaliziranih mikrookoliša ili „niša” koje pomažu u reguliranju rasta i razvoja krvnih stanica.

Foto: 123RF

Kako bi ponovno stvorili te uvjete, istraživači su posegnuli za neočekivanim materijalom: svilenim fibroinom, bjelančevinom koja se dobiva od čahura dudovog svilca.

U okviru inicijative SilkFUSION, financirane sredstvima EU-a, koja je trajala je od 2017. do 2022., prof. Balduini i njezini suradnici razvili su bioreaktor na bazi svile koji oponaša okoliš u ljudskoj koštanoj srži. Svileni fibroin je čvrst, savitljiv i biološki kompatibilan, što ga čini osobito pogodnim za reprodukciju mekane strukture živog tkiva.

- Svila je jedan od rijetkih materijala koji se mogu koristiti za koštanu srž i trombocite, objasnila je prof. Balduini.

- Potreban je materijal koji može omogućiti taj proces bez narušavanja funkcionalnosti, a svila to može, nastavlja.

Umjetna koštana srž omogućila je istraživačima da započnu ispitivanja kako bi utvrdili mogu li se trombociti uspješno proizvoditi izvan tijela.

Izgradnja tvornice trombocita

U okviru kasnije inicijative SilkPlatelet, koja je završila u prosincu 2025., istraživači su dodatno unaprijedili taj koncept.

Koristeći matične stanice generirali su megakariocite unutar sustava svilenog bioreaktora, odnosno „tvornice” koštane srži.

Usto, istraživači su radili i na poboljšanju učinkovitosti proizvodnje trombocita, uključujući primjenu genetski modificiranih matičnih stanica.

Foto: 123RF

- Taj je proces prilično skup, ali koristimo se genetski modificiranim matičnim stanicama kako bismo proizveli više trombocita iz manjeg broja stanica. Tako smo unapređenjem proizvodnje trombocita optimirali cijenu cijele tehnologije, objasnila je dr. Raslova.

Iako je njihov rad i dalje eksperimentalan, istraživači smatraju da je primjena te tehnologije u kliničkoj stvarnosti sve bliža. Bioreaktor koštane srži već ispituju farmaceutske tvrtke i istraživačke skupine zainteresirane za buduće primjene u medicini.

Perspektiva izvan okvira transfuzije

Zahvaljujući tom radu otvorile su se i šire mogućnosti izvan same transfuzije trombocita.

U okviru inicijative SILKink, koja se provodila do svibnja 2026., istraživači su razvili „biotintu” na bazi svile koja se može upotrebljavati za 3D tisak vrlo preciznih modela tkiva koštane srži u različitim oblicima i veličinama.

Ta tiskana tkiva mogla bi znanstvenicima pomoći u proučavanju bolesti krvi, ispitivanju novih lijekova i boljem razumijevanju ponašanja matičnih stanica u različitim biološkim okruženjima.

Tri opisana projekta imaju važan i ambiciozan zajednički cilj u pogledu opskrbe trombocitima, a to je prelazak sa sustava koji uvelike ovisi o darivateljima i podložan je nestašicama na sustav koji je sposoban pouzdano proizvoditi trombocite na zahtjev.

Da bi se to ostvarilo, postojeći eksperimentalni sustavi moraju prerasti u proizvodnu liniju velikih razmjera, spremnu za kliničku primjenu, a na tome istraživači još uvijek rade.

Iako će vjerojatno proći nekoliko godina prije nego što laboratorijski uzgojeni trombociti postanu dostupni u klinikama za transfuziju, istraživači su optimistični.

- Uvjereni smo da će u bliskoj budućnosti biti moguće proizvesti trombocite za brojne kliničke primjene”, napomenula je dr. Raslova.

Međutim, prije toga istraživači moraju dokazati da su laboratorijski uzgojeni trombociti sigurni, učinkoviti i dovoljno skalabilni za rutinsku kliničku uporabu. Ispitivanja na malim životinjama bila su uspješna, a sljedeći je korak klinička primjena.

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- Tek trebamo razumjeti dokaz načela i proširiti rezultate na kliničku primjenu, ali financijska sredstva EU-a ključna su za naš budući napredak, istaknula je prof. Balduini.

Kod bolesnika koji ovise o redovitim transfuzijama trombocita to bi u konačnici moglo smanjiti poremećaje u liječenju. Medicinskom osoblju to bi omogućilo jačanje jednog od najkrhkijih lanaca opskrbe u zdravstvu.

Autor: Hannah Docter-Loeb

Članak je izvorno objavljen u časopisu Horizon, posvećenom istraživanjima i inovacijama u EU-u.

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