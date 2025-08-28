Uživancija za kraj ljeta: Dnevni boravak na rijeci Kupi u Ozlju

Toplo vrijeme je još uvijek tu, a s time i topla voda što je idealna prilika da posjetite gradsko kupalište u Ozlju i okupate se u mirnoj Kupi.

Dnevni boravak nudi sve što vam treba za savršen vikend – od vrhunskih zalogaja do opuštene atmosfere uz rijeku. Mjesto je to gdje se život usporava i gdje svaki trenutak postaje gušt.

Posjetitelji mogu uživati u bogatoj ponudi sadržaja prilagođenih za sve uzraste i stilove odmora. Na raspolaganju je besplatan parking, tuševi i kabine za presvlačenje, te pješčani ulaz u vodu idealan za djecu. Ljubitelji životinja bit će oduševljeni jer postoji i posebna plaža za kućne ljubimce, a sigurnost je zajamčena zahvaljujući stalnoj prisutnosti Kluba spasilaca na vodama Karlovac.

Za one željne aktivnosti tu su pješčani teren za odbojku, kao i mogućnost najma kajaka i kanua za istraživanje rijeke. S druge strane, svi koji više vole opušteni ritam mogu se prepustiti sunčanju ili organizirati piknik u hladu, uživajući u miru i prirodnim ljepotama ovog jedinstvenog riječnog kraja.

Dnevni boravak na rijeci ne znači samo opuštanje uz vodu – to je i prilika za pravo gastro-istraživanje. Nezaobilazna postaja na toj ruti je Snackhouse OZ, jedinstveni riječni beach bar koji je postao sinonim za vrhunski kontinentalni street food.

Ovaj kulinarski dragulj, smješten tik uz obalu Kupe, iz sezone u sezonu pomiče granice – kako okusima, tako i prezentacijom. Maštoviti zalogaji, kreativni meniji i autentična atmosfera u kojoj se isprepliću urbani štih i netaknuta priroda, pretvorili su Snackhouse OZ u pravu gastro atrakciju o kojoj se govori daleko izvan granica regije.

Idealno mjesto za sve hedoniste koji znaju prepoznati dobar okus – i dobar provod.

Iskoristite posljednje dane ljeta na najljepši mogući način – pridružite se Dnevnom boravku na rijeci i doživite spoj opuštanja, zabave i prirode koji se pamti!