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’Uzorna i primjerna prostitucija ne smije završiti u ilegali'

Piše Ana Vukašinović,
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’Uzorna i primjerna prostitucija ne smije završiti u ilegali'
Foto: mok.hr / Šibenik News
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Argument za zabranu prostitucije je suzbijanje širenja spolnih bolesti iako su sve prostitutke bile pod redovitim liječničkim nadzorom

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Usvajanje Zakona o zabrani tolerirane prostitucije u Kraljevini Jugoslaviji izazvalo je 1. listopada 1934. godine nezadovoljstvo i prosvjede diljem Dalmacije, pa čak i nemire manjih razmjera. Zakon je donesen s ciljem suzbijanja spolnih bolesti, no mnogi su tvrdili da bi mogao postići upravo suprotan učinak. Prema tadašnjim navodima, prostitucija je u gradovima poput Šibenika bila organizirana kao legalno tolerirani obrt, javne kuće bile su registrirane, a prostitutke pod redovitim liječničkim nadzorom. Glavni argument za zabranu prostitucije bio je suzbijanje širenja spolnih bolesti, zbog čega je u Kraljevini Jugoslaviji bez legalnog posla i medicinske zaštite ugroženo ostalo više od 5000 djevojaka, piše Šibenik News u rubrici Spomenar.

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