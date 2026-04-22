Van zidova muzeja: Videoigre kao medij za učenje o povijesti

Kako rat doživljavaju djeca? To je teško zamisliti bilo kome tko je odrastao daleko od sukoba. Tu im perspektivu kroz priče Maka, Anne, Valerije i Melise pokušava predočiti nova narativna pustolovna igra, We Grew Up in War (hr. „Mi koji smo odrasli u ratu”).

Igru je prema stvarnim svjedočanstvima djece koja su odrasla u vrijeme sukoba kreirao praški studio Charles Games u suradnji s Muzejom ratnog djetinjstva u Sarajevu.

Taj je muzej otvoren u spomen ratu u Bosni od 1992. do 1995. na temelju jedne od najvećih svjetskih arhiva o dječjim iskustvima iz doba rata. Uvršten je u mrežu Sites of Conscience, globalnu koaliciju organizacija koje na osnovi bolnih sjećanja žele poticati dijalog.

Kao proizvod tog rada We Grew Up in War prikazuje i povijesne činjenice i dječji doživljaj rata. U igri nema bodova, razina ni pobjeđivanja. Čine ju zorni prikazi dječjih sjećanja na stvarna događanja iz zona sukoba, posebno iz Bosne i Ukrajine. Animirane scene iz života u vrijeme rata emocionalno su intenzivne i potiču igrače na razmišljanje i suosjećanje.

Ovaj pristup dio je šireg istraživačkog projekta koji financira EU pod nazivom MEMENTOES. Projekt okuplja muzeje, povjesničare i programere koji teške trenutke iz povijesti prepričavaju uz pomoć videoigara kako bi privukli i publiku koja ne bi nužno posjetila tradicionalnu muzejsku izložbu na istu temu.

Virtualna stvarnost i druge imerzivne tehnologije pomažu im da igračima približe ljudsku dimenziju tih priča.

- Igra ne prikazuje samo patnju ili likove kao žrtve. Prikazuje i obiteljski život, prijateljstva, školovanje, kao i želje i snove mladih likova - objašnjava Jasminko Halilović, osnivač i ravnatelj sarajevskog muzeja.

Nov način pripovijedanja

Prikazivanje složenih i često traumatičnih događaja iz povijesti u muzejskom je radu velik i ozbiljan zadatak. U projektu MEMENTOES istraživači iz Austrije, Belgije, Češke, Grčke, Irske i Nizozemske naumili su uz pomoć videoigara doprijeti do šire – i mlađe – publike.

We Grew Up in War jedna je od nekoliko igara koje potpisuje tim iza projekta MEMENTOES, u kojem su se udružili kustosi, istraživači, programeri i dizajneri igara.

Projektni koordinator Nikolaos Dimitriou, viši istraživač iz Centra za istraživanje i tehnologiju (CERTH) u grčkom Solunu, priznaje da je u početku bio skeptičan, ali ga je privlačila ideja interaktivnog pripovijedanja.

- Kad sam bio mlađi, videoigre sam igrao iz zabave. U nekom trenutku zaključio sam da na njih gubim vrijeme. Ali ova igra nije takva. Ovo je interaktivna lekcija iz povijesti - kaže Dimitriou.

Korak u prošlost

Iz projekta MEMENTOES nastale su još dvije atipične nove igre. Jedna od njih, Those From Below (hr. „Životi iz rudnika”), uz pomoć virtualne stvarnosti prikazuje rudarsku tragediju koja je 1956. potresla belgijski Marcinelle.

Igra je kreirana u suradnji sa studijem Causa Creations i uz doprinos muzeja Le Bois du Cazier u Marcinelleu, još jednog člana mreže Sites of Conscience, kao i članova obitelji žrtava. Igrače vodi duboko u ugljenokop i sumornu rudarsku svakodnevicu.

U drugoj igri, Gulag Diaries (hr. „Dnevnici iz gulaga”), igrači istražuju sovjetski radni logor u Sibiru.

Tu su igru kreirali istraživači s Instituta za računalne znanosti (ICS-FORTH) grčke Zaklade za istraživanje i tehnologiju u suradnji s češkom istraživačkom i obrazovnom inicijativom Gulag.cz, koja dokumentira povijest radnih logora (gulaga) na temelju ekspedicija, svjedočanstava preživjelih i digitalnih rekonstrukcija.

Igra prati istraživača na putovanju sibirskom divljinom u napušteni gulag, gdje se upoznaje s pričama njegovih žrtava.

- Igrač pronalazi predmete koji su pripadali zatvorenicima. Svaki od tih predmeta dio je nečije priče i igračima dočarava kako je izgledao život u tim logorima - opisuje Stavroula Ntoa, koja je predvodila znanstveni dio rada na projektu.

Osjetljivi pristup

Igre nisu konvencionalan način za prikazivanje osjetljivih povijesnih tema. Za razliku od tradicionalnih izložbi, igre su interaktivne. Moraju se dizajnirati pažljivo kako bi povijest prikazivale primjereno, točno i s poštovanjem. Taj zadatak nije lak.

- U igrama želimo prikazati isto što i u našim izložbama: da je svako iskustvo jedinstveno i složeno - naglašava Halilović. Pritom je izrazito važna ravnoteža.

Ntoa navodi:

- Nismo htjeli zadržati strukturu i tijek uobičajene videoigre. Poanta nije da se igrači zabave, nego da se iskreno povežu sa sadržajem i nešto nauče.

Zato je bilo bitno da programeri i povjesničari usko surađuju s ljudima na čijim se pričama igre temelje.

- Prikazana iskustva jedinstvena su pa postoji opasnost da bi se iz igre moglo prepoznati o kome se radi. Zato smo sa svima provjerili slažu li se s time kako smo prikazali njihove priče - objašnjava Halilović.

Više od suhoparnih informacija

Format igre posebno dobro funkcionira jer zaokupi pozornost igrača i zatim im prezentira priču o jednoj takvoj povijesnoj nepravdi.

- Igre su odlično rješenje da se javnost upozna s kulturnom baštinom na način koji će prihvatiti i zapamtiti - smatra Dimitriou.

Ipak, najveća im je vrijednost u tome što potiču suosjećanje. Igrači se na trenutak nađu u tuđoj koži i priču proživljavaju zajedno s likovima.

- Igračima želimo prenijeti da rat na djecu ostavlja kompleksne i trajne posljedice. Nadamo se da će tako još bolje razumjeti važnost mira - ističe Halilović.

Preliminarni podaci pokazuju da taj pristup postiže stvarne rezultate. Istraživači su u nekim srednjim školama utvrdili da igra We Grew Up in War može promijeniti stavove srednjoškolaca prema izbjeglicama.

Pouke tih igara nisu ograničene na prošlost.

- Prikazane situacije nisu stvar prošlosti. Djeca i dan danas odrastaju u ratnim zonama. Vrlo je važno pomoći ljudima da osvijeste te situacije i s njima se povežu - kaže Dimitriou.

Van zidova muzeja

Istraživačka suradnja na igrama zaključena je 2025., ali rad tu ne staje. Igra We Grew Up in War spremna je za širu distribuciju, što uključuje jednu verziju predviđenu za korištenje u obrazovanju i jednu komercijalnu, koja će biti dostupna na platformi Steam.

Halilović u tome vidi potencijal mnogo širi od samo jednog projekta:

- Ova igra omogućila je ljudima iz svih krajeva svijeta da se upoznaju s našom zbirkom. O tome smo prije mogli samo sanjati.

Muzeji koji se žele otvoriti široj publici sve se češće oslanjaju na digitalne alate. Na razini cijele Europe radi se na digitalizaciji kulturne baštine kako bi bila pristupačna što većem broju ljudi.

Igre su se u tom procesu pokazale izrazito korisnima. Uz pomoć imerzivnih tehnologija i bogatih digitalnih arhiva prenose doživljaj i pouke muzeja u domove i učionice svojih igrača.

- Priče koje prezentira naš muzej ovako ne ostaju iza njegovih vrata, nego dopiru do ljudi koji ih u suprotnom možda nikad ne bi čuli - zaključuje Halilović.

Piše: Hannah Docter-Loeb

Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

