Varanje partnera u snu može biti znak da ste nezadovoljni

Mislili ste da čvrsta veza znači da ne biste mogli ni sanjati da varate partnera, sve dok niste doživjeli snove o prevari. Prije nego što počnete paničariti, znajte da niste ništa krivi zbog toga što vaša podsvijest vašu vezu ne može prepoznati kao monogamnu, piše Women's Health.

- Snovi jednostavno ne poznaju granice - kaže Deirdre Leigh Barrett, doktorica psihologije, koja se usko bavi snovima na Sveučilištu Harvard.

Svatko može sanjati da vara. Čak je 60 posto žena sanjalo da vara partnera u istraživanju iz 2018. godine. San o tome kako varate može značiti svašta.

- Da biste protumačili što konkretno znači vaš san, definirajte varanje. Je li to velika izdaja ili nešto ipak manje? Nakon što ste sagledali što za vas znači varanje, prisjetite se kako je to izgledalo u snu. Jeste li se u snu osjećali kao da ste izdali partnera i jeste li uopće bili svjesni njegovog postojanja- savjetuje Barrett.

- Zapitajte se postoji li nešto iz stvarnog života što vam daje isti osjećaj kao i san. Odgovor bi vam mogao pomoći da protumačite značenje sna i otključate metaforičko značenje. Možda ste u suštini nepravedni prema nekome ili nečemu drugome, a ne prema partneru - kaže.

Ako ste sanjali da varate partnera, ovo su neka uobičajena značenja prema stručnjacima.

1. Osjećate se krivim zbog nečega u stvarnom životu

- Prema dosadašnjem iskustvu pomaganja klijentima, pozadina snova o varanju leži u tome da osjećamo krivnju ili zabrinutost zbog toga što nam nešto u stvarnom životu oduzima vrijeme i odvlači od odnosa s partnerom i bliskim ljudima - kaže Barrett.

2. Problemi iz prošlosti

Možda ste vjerni svom sadašnjem partneru, ali niste bili onom prošlom i to vas muči. Možda se radi i o obrnutoj situaciji, kada ste vi bili prevareni.

- Nevjera može biti traumatična i od nje se teško izliječiti. Čak i ako su prošle godine ili desetljeća od prijestupa, emocionalni ožiljak često ostaje. Možda osjećate krivnju ili nepovjerenje, a uzrok su prošli odnosi - kaže Lauri Loewenberg, certificirana analitičarka snova i članica Međunarodne asocijacije za proučavanje snova (IASD).

- Drugi najčešći razlog varanja snova je taj da u trenutnom partnerstvu nedostaje uzbuđenja i strasti. U stvari, snovi o varanju često su odraz dinamike u vezi - kaže Loewenberg.

San o varanju može biti znak da vam nedostaje one iskre s početka veze, a stručnjakinja naglašava da u tom slučaju ljudi često sanjaju da partnera varaju s nekim iz prošlosti, s kojim su doživjeli veliku strast.

4. Osjećate kao da niste iskreni prema sebi

San o varanju može biti znak da niste dovoljno iskreni prema sebi. To se može odnositi na obitelj, prijatelje ili imate posao kojem se niste dovoljno posvetili. Možda ste oduvijek željeli pokrenuti vlastiti posao, ali trošite vrijeme i energiju na posao koji vam se ne sviđa. To ne znači da varate partnera, nego svoj potencijal.

5. Kompromitirate svoje principe

Ovo je slično onome da niste iskreni prema sebi, ali radi se o tome da ste izdali neke svoje principe i sada vas peče savjest. Iako možda potiskujete krivnju i niste je svjesni, snovi to neće cenzurirati.

- Jedna klijentica je sanjala da je dečka prevarila s kolegom posla. Kasnije je shvatila da joj je kolega s posla zapravo privlačan, ali to nije htjela priznati. To što je sanjala da vara dečka ne znači da je to i napravila i ne želi, ali gajenje simpatija, makar bezopasnih, prema drugima je nešto što se stalno događa - kaže Deirdre Leigh Barrett.

7. Nezadovoljni ste svojim seksualnim životom

San da ste prevarili partnera može biti odraz nezadovoljstva seksom, bilo da se radi o tome da ga nedostaje ili da je nekvalitetan.

8. Netko vaš blizak je varao i zabrinuti ste takvim ponašanjem

Ako je nedavno varao netko vama blizak, bilo da se radi o braći i sestrama, roditeljima ili prijateljima možda vas takvo ponašanje muči.

9. Možda varate nešto drugo

- Imala sam klijente koji su doživjeli san o varanju dok nisu poštovali plan dijete ili liječenje od ovisnosti - kaže Loewenberg te dodaje da se ljudi tako osjećaju krivima da im se to u snovima manifestira kroz varanje partnera.

Ako sanjate da ste vi bili prevareni, možda u vezi postoji 'treći kotač', odnosno imate osjećaj da partner svoje vrijeme više posvećuje nekome ili nečem drugom. Može značiti i da ne vjerujete partneru, možda vas muče neke navike partnera poput bezazlenog flerta s drugima, možda ste nesigurni ili vas je partner prevario na drugi način, a ne u seksualnom smislu.

