Varaždin priprema 40 dana adventske čarolije s klizalištem, Djed Mraz stiže zračnim putem

Varaždin je spreman za 40 dana adventske čarolije koja počinje 28. studenog i traje do 6. siječnja iduće godine. Kako je najavljeno na konferenciji za novinare u srijedu, varaždinski advent ponudit će impresivno klizalište koje svake godine privlači na tisuće posjetitelja.

"Ice Wonderland, ledeni park na Kapucinskom trgu ove godine proširit će se na impresivnih 1900 metara četvornih. Već od ovog petka pa sve do 11. siječnja pružit će svakodnevno uživanje u zimskim radostima. Klizanje će biti upotpunjeno disko večerima, dječjim dočekom Nove godine te hokejaškim utakmicama", najavila je direktorica Turističkog ureda Grada Varaždina Jelena Toth.

Jedna od atrakcija je i "Čarobni grada Djeda Mraza" koji nudi 120 besplatnih programa. Baka Mraz pripremila je festival pripovijedanja, ispričat će 60 priča vrtićarcima te 17 priča za građanstvo. Druženje u Čarobnom gradu upotpunit će 43 kreativne i zabavne radionice. Novost ove godine je što Djed Mraz stiže zračnim putem.

"Djed Mraz svakodnevno će 'slijetati u grad na svojim saonicama koje će predvoditi Rudolf i prijatelji. Zahvaljujući posebno kreiranom zip lineu, spuštat će se ravno uz Stari grad koji će ove godine zasjati u najljepšem blagdanskom izdanju", rekla je Toth. Dodala je da će i ove godine put do Kuće Djeda Mraza voditi kroz "Čarobni lift" koji će pružiti nove, još upečatljivije vizualne doživljaje. Kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve, svi zainteresirani za ulazak u "Čarobni lift" prethodno će morati osigurati besplatnu ulaznicu preko sustava Eventim.

Atraktivna je i ovogodišnja ponuda glazbenog dijela programa. Između ostalih nastupit će Natali Dizdar, grupa "Vatra", Perpetuum Jazzile, a na sam Dan grada, 6. prosinca, koncerte održati Luka Nižetić i Nina Badrić. Svi koncerti su besplatni.

Već tradicionalno, Advent u Varaždinu nudi i vožnju panoramskim kotačem.