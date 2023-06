Vatrogasac je posvojio bebu ostavljenu u kutiji, on ju je i pronašao: 'Ona je dar od Boga!'

Navikli smo na to da vatrogasci spašavaju živote, ali ne baš ovako: Vatrogasac koji je želio ostati anoniman posvojio je djevojčicu kojoj je lani spasio život. Dok je dežurao u svojoj vatrogasnoj stanici u gradu Ocala, u saveznoj američkoj državi Florida, oko dva ujutro začuo je alarm koji označava da je netko položio dijete u 'Haven Baby Box', sigurnu kutiju u kojoj majke koje su u kriznoj situaciji mogu ostaviti dijete, koja postoji u njegovoj vatrogasnoj postaji, piše New York Post.

Foto: Ocala Fire Rescue Station

Iako su alarmi često bili lažni, nakon što je zavirio u kutiju ugledao je djevojčicu, koju će kasnije nazvati Zoey, kako mirno drži bočicu i gleda u njega.

Foto: Ocala Fire Rescue Station

- Imala je bočicu i upravo se hladila. Podigao sam je i držao na rukama. Oči su nam se susrele i to je bilo to. Volim je od tog trenutka – rekao je. On i njegova supruga usvojili su Zoey.

Borili su se da dobiju dijete gotovo deset godina i slučajni susret u ranim jutarnjim satima odmah ga je naveo da pomisli na posvojenje.

- Nisam odmah nazvao suprugu jer ju nisam želio probuditi, ali znao sam da će biti za tu ideju – dodao je. Nakon što je dijete odveo u bolnicu, napisao je bilješku administratorima, u kojoj je izrazio želju i spremnost za posvojenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Azra Imamović Subošić o tome kako su se ona i suprug odlučili na posvajanje

- Objasnio sam da moja supruga i ja već 10 godina pokušavamo začeti dijete. Rekao sam im da smo završili sve korake tog postupka u Floridi i da smo se registrirali za posvojenje djeteta. Sve što nam je trebalo bilo je dijete – priča sretni otac.

Foto: Ocala Fire Rescue Station

Potom je, kaže, nazvao suprugu, koja se rasplakala, bojeći se nadati uopće da će moći zadržati bebu.

- Stalno sam si govorio: 'Ne budi se previše uzbuđen'. Moj najveći strah bio je da bilješka koju sam napisao administratorima neće ostati sa Zoey te da će djevojčicu nekome dati. Bilo je vrlo stresno nekoliko dana – priča vatrogasac. No, samo nekoliko dana kasnije, Zoey se sigurno skrasila u svom novom domu, a u travnju je i službeno postala njihova kći.

- Način na koji sam ju pronašao, to nam je Bog pomogao – zaključio je otac djevojčice. Poželio je ispričati tu priču medijima, u nadi da će njena majka vidjeti da je dijete zbrinuto i da će joj to biti utjeha.

Foto: Ocala Fire Rescue Station

- Želimo da ona zna da se o njenom djetetu brinemo i da je voljena i više nego što to možemo izraziti riječima – dodao je.

Prema web stranici Safe Haven, trenutno postoji 148 takvih kutija diljem zemlje, a u njima je predano 31 novorođena beba. Osnivačica programa, Monica Kelsey, zahvalila je nepoznatoj majci što je dijete ostavila na sigurnom mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo priče o malenoj Zoey

- Želimo se obratiti roditeljima koji su legalno predali ovo dijete: Hvala! Hvala vam što ste ju čuvali i što ste doveli svoje dijete na mjesto za koje ste znali da će se za njega pobrinuti. I hvala što ste učinili ono što ste osjećali da je za nju najbolje – zaključila je.