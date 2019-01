Veća je šansa da žena zatrudni ako tijekom seksa ima orgazam

Liječnici koji liječe žensku neplodnost tvrde da žene imaju 15 posto veće šanse da zatrudne ako za vrijeme seksa dožive orgazam. Dr Robert King, koji je napisao knjigu koja sadrži niz znanstvenih činjenica koje se kriju iz ženskog orgazma, tvrdi da zu trenutku kad žena doživljava vrhunac jajnici 'usišu' spermij i tako omogućuju uspješniju oplodnju.

A sve se to po njegovom mišljenju događa zbog 'hormona ljubavi', oksitocina koji se tada izlučuje koji stimulira mišiće uterusa koji se stežu i tako spermij 'vuku prema dolje' dok ne dođe do mjesta na kojem će se dogoditi oplodnja.

Foto: Dreamstime

Inače i predavač psihologije pri sveučilištu University College Cork, dr. King ukratko tvrdi kako erotika i bliskost nisu samo 'dodaci' koji su poželjni prilikom oplodnje.

Statistike pokazuju da u Velikoj Britaniji od 3 i pol milijuna ispitanih jedan na sedam parova nailazi na poteškoće prilikom začeća djeteta. U SAD-u, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, oko deset posto žena ne može zatrudnjeti.

Da bi ispitao poveznicu između orgazma i veće šanse za oplodnju, dr. King je testirao šest žena u dobi od 26 do 52 godine. Proučavao je orgazme koje su postigle same kod kuće tijekom mjeseca, uz pomoć vibratora, a onda mjerio koliko je tekućine (prirodnog lubrikanta) bilo u njihovim maternicama kad su imale orgazam i kad nisu. Rezultati su pokazali da kad žena doživi vrhunac ima 15 posto više tekućine nego kad se to ne dogodi, što pokazuje i koliko će se spermija moći primiti.

Foto: Fotolia

- Zadržavanje spermija u utrobi povećava šanse za oplodnju a ženski orgazam definitivno pomaže da se spermij zadrži u cerviksu - objasnio je.

Budući da su znanstvenici koji su proučavali evoluciju do nedavno mislili da ženski orgazam nema nikakvu ulogu u reprodukciji, do sada je bilo neistraženo koliko orgazam stvarno utječe na plodnost. A kako kaže dr. King, neki čak tvrde da ne utječe uopće, pa ni na povezanost između žene i muškarca jer je nekim ženama teško doseći vrhunac.

- To što je nekada teže doći do vrhunca ne znači da isti nema vitalnu evolucijsku funkciju - tvrdi dr. King.

Lord Winston, koji inače radi dokumentarne filmove za BBC, je još 2010. godine istraživao poveznicu između ženskog orgazma i veće šanse oplodnje.

Foto: Dreamstime

- Veza između plodnosti i seksualnog užitka je znanstveno vrlo kontroverzna i teško dokaziva, pogotovo jer i žene koje teško postižu orgazam, a i one koje ga nikad nisu ni imale, isto često lako mogu zatrudnjeti - objasnio je Winston, a i on i dr. King smatraju da će žene prije postići orgazam uz brižnog ljubavnika.

Voditeljica klinike za umjetnu oplodnju u Pragu dr. Hana Visnova kaže:

- Sve je više dokaza da postoji jaka poveznica između orgazma i oplodnje, a svakako je riječ o nečem što će zanimati buduće znanstvenike.

Objasnila je i da je ženama teže zatrudnjeti kad su pod stresom jer tijelo onda funkcionira po principu 'bježi ili se bori'.

- Kad smo pod stresom tijelo luči više hormona poput adrenalina i kortizola, a oni tijelu poručuju da, budući da postoji neposredna opasnost, sada nije dobro vrijeme za trudnoću - objasnila je i dodala kako zbog toga savjetuje parovima da se 'okane dogovorenog seksa samo u svrhu oplodnje koji iz samog čina uklanja svu radost'.

Foto: Dreamstime

Inače, istraživanje s fakulteta na Floridi iz svibnja prošle godine pokazuje da 91 posto muškaraca ima orgazam kod svakog seksualnog odnosa, dok je kod žena ta brojka na svega 39 posto.