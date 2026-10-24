Večeras pomičemo sat! Evo kako ta promjena utječe na zdravlje

U noći s 24. na 25. listopada Hrvatska prelazi na zimsko računanje vremena, što znači da kazaljke vraćamo jedan sat unatrag i dobivamo dodatni sat sna. Iako se mnogi vesele dužem vikendu, stručnjaci upozoravaju da ova naizgled mala promjena može znatno utjecati na naš organizam. Zbog narušavanja bioritma tijelo prolazi kroz svojevrsni šok koji ostavlja trag na fizičkom i mentalnom zdravlju.

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Pokretanje videa... 01:02 Super savjeti za preživjeti pomicanje kazaljki: Dan traje dulje, ali pada koncentracija... | Video: 24sata/pixsell

Bioritam i hormoni u neravnoteži

Ljudsko tijelo funkcionira prema unutarnjem biološkom satu, takozvanom cirkadijalnom ritmu. Taj unutarnji sat regulira spavanje, budnost, rad metabolizma i lučenje hormona, a strogo je usklađen s izloženošću dnevnom svjetlu.

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Pomicanje sata narušava tu ravnotežu pa tijelo promjenu doživljava kao stanje slično promjeni vremenskih zona. Javljaju se poteškoće s usnivanjem jer se navečer osjećamo budnijima, dok jutarnje buđenje postaje pravi izazov.

Uz to dolazi do poremećaja u lučenju melatonina, hormona zaduženog za san, kao i kortizola, koji je poznat kao hormon stresa. Zbog ove hormonske neravnoteže danima možemo osjećati umor, manjak koncentracije i iznenadne promjene raspoloženja.

Što promjena vremena donosi našem srcu

Dok proljetno pomicanje sata opterećuje naš krvožilni sustav, jesenski prelazak može donijeti i neke neočekivane benefite. Dodatni sat sna omogućuje kvalitetniji odmor koji pomaže u snižavanju razine stresa i poboljšava regulaciju krvnog tlaka prema navodima zaklade Myocarditis.

Studija koju prenosi BMJ pokazuje da u tjednu nakon jesenskog pomicanja sata dolazi do kratkoročnog pada broja srčanih i moždanih udara. Istraživači su zabilježili smanjenje kardiovaskularnih incidenata za dva posto, što stručnjaci pripisuju boljem snu i manjoj upali u tijelu.

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Ipak, liječnici savjetuju oprez osobama s već postojećim srčanim problemima. Iako jesen donosi manje stresa nego proljeće, svaka promjena rutine predstavlja napor za kronične bolesnike, pa je izrazito važno redovito uzimati terapiju i izbjegavati pojačani stres.

Mentalno zdravlje na udaru kraćih dana

Prelazak na zimsko računanje vremena znači i naglo skraćivanje dana, što kod mnogih izaziva pad raspoloženja. Manjak dnevne svjetlosti u popodnevnim satima djeluje kao okidač za takozvani sezonski afektivni poremećaj, poznat i kao zimska depresija.

Simptomi obuhvaćaju manjak energije, bezvoljnost, pojačanu želju za ugljikohidratima i stalni osjećaj pospanosti. Zbog manje sunčeve svjetlosti razina serotonina pada, dok proizvodnja melatonina raste ranije tijekom dana.

Određena istraživanja bilježe porast anksioznosti i bolničkih posjeta zbog depresije u tjednima neposredno nakon vraćanja kazaljki. Osobe koje se već bore s mentalnim poteškoćama, poput bipolarnog poremećaja ili shizofrenije, mogle bi osjetiti jače pogoršanje zbog izmijenjenog ciklusa spavanja.

Tko je najosjetljiviji na ovu promjenu

Iako pomicanje sata osjeti gotovo svatko, pojedine su skupine znatno ranjivije od ostalih. Starije osobe prednjače na toj listi jer njihov organizam teže podnosi promjene ritma, a privremene oscilacije krvnog tlaka i nesanica mogu trajati tjednima.

Uz starije osobe, djeca i adolescenti izrazito teško podnose ovu prilagodbu. Njima je potrebno mnogo više sna pa nagli prekid rutine izaziva pad koncentracije, nervozu i probleme s učenjem tijekom dana.

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Ne treba zaboraviti ni ljude koji rade u smjenama. Njihov je obrazac spavanja već narušen, pa im dodatni stres uzrokovan pomicanjem kazaljki uvelike otežava oporavak tijela i narušava produktivnost na radnom mjestu.