Većina ljudi u avionima nose najbolju masku - ali pogrešno!

Većina zračnih luka i zrakoplovnih tvrtki zahtijeva od putnika obvezno nošenje maske, no iako se vjeruje da je maska N95 najučinkovitija, mnogi je pogrešno nose

<p>Kako bi vratile poljuljano povjerenje i putnicima omogućile sigurno putovanje, brojne zrakoplovne tvrtke inzistiraju na obveznom nošenju maske, piše<a href="https://www.businessinsider.com/why-you-shouldnt-wear-n95-mask-when-traveling-2020-11"> Businessinsider</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ispravno nositi masku</p><p>Tako je, primjerice, tvrtka Delta Air Line iz SAD-a prošlog mjeseca zabranila let za čak 500 putnika koji se nisu pridržavali pravila o maskama. Nedavna studija američke vlade i Harvard University School of Public Health tako je pokazala da su maske u zrakoplovima nužne za manju mogućnost prijenosa, čak više nego uklanjanje srednjeg reda sjedala. Southwest Airlines također ističe važnost nošenja maski, a kažu i kako su visoku učinkovitost u suzbijanju zaraze postigli filterima zraka.</p><p>No nisu sve maske iste i putnici bi pažljivo trebali birati koju će nositi u zrakoplovu. Svakako valja izbjegavati N95 masku, a potvrđuje to i dr. <strong>Salvatore Pardo</strong>, voditelj hitne medicine u bolnici Northwell Health's Long Island Jewish Valley Stream.</p><p>- Iako se misli da je ta maska zlatni standard u zaštiti od zaraze, postoje brojne mane u tome kako je javnost prihvatila tu masku - kaže dr. Pardo.</p><h2>1. Vjerojatno ne štitite ni sebe ni druge</h2><p>Prema idealnom scenariju, N95 maska štiti nositelja od patogena u zraku zahvaljujući visoko učinkovitoj filtraciji čestica. Liječnici je upravo iz tog razloga nose tijekom rada, a jednokratne ili platnene maske ne donose isti stupanj zaštite.</p><p>- No u trenutačnoj pandemiji N95 koja ima na prednjoj strani ventilacijski otvor, otvor ili ventil najgori je izbor maske za zaštitu Iako je namijenjena da u njoj lakše dišete, ti otvori ne filtriraju zrak koji izdišete i zato predstavljate opasnost za ljude oko vas. To je u osnovi jednosmjerni otvor koji omogućuje izdisanje svega što udahnete - kaže dr. Pardo.</p><p>Time ova maska odudara od principa po kojem je nosite da biste zaštitili druge. Možda ste asimptomatski te nesvjesno širite virus, a korištenje N95 maske daje vam lažan osjećaj sigurnosti jer mislite da štitite druge.</p><p>- Nošenje maske N95 isto je kao da ne nosite ništa - kaže dr. Pardo.</p><p>Upravo su iz tog razloga brojne zrakoplovne tvrtke zabranile korištenje maski s otvorima.</p><h2>2. Niste je dobro podesili</h2><p>Liječnici koji nose maske N95 u medicinskim ustanovama moraju ih podesiti prije korištenja. Potom se one ponovo podešavaju svake godine, a svaka nova maska koja dolazi u bolnicu ponovo se podešava. To omogućuje stvaranje zaštitnog sloja između maske i lica na način da sav vanjski zrak koji udišemo mora proći kroz masku kako bi se filtrirali patogeni.</p><p>Javnost izvan bolničkih ustanova nema mogućnost podešavanja maske. Zato većina nosi N95 maske nepodešeno, što znači da kroz pukotine možete udahnuti nefiltrirani zrak i na taj način se izložiti opasnosti zaraze.</p><p>To je, među ostalim, jedan od razloga zbog kojih je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti preporučio da ove maske koriste samo medicinski stručnjaci.<br/> - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti masku N95 ne preporučuje za javnost u zaštiti respiratornih bolesti, uključujući koronavirus (COVID 19) - stoji na njihovim stranicama.</p><p>Klinika Mayo navodi kako maska omogućuje bolju zaštitu od standardnih jednokratnih maski jer blokira velike i čak 95 posto malih čestica iz zraka, no ako masku nisu dobro podesili, ljudi od nje neće imati nikakve koristi.</p><p>Centar za kontrolu i prevenciju bolesti također ističe da nije preporučljiv nositi N95 masku ako imate brkove i bradu te dlake na licu jer to može blokirati barijeru između maske i lica. Pardo ističe kako liječnici koji je koriste moraju biti obrijani.</p><h2>3. Ne koristite još jednu masku</h2><p>Mnogi kažu kako je rješenje ako na N95 masku stavite i medicinsku jednokratnu ili tekstilnu masku, no ostaje činjenica da N95 i dalje neće biti učinkovita ako je niste podesili. Podešena maska s ventilacijom, doduše, uz dodatnu masku bez obzira je li riječ o tekstilnoj ili jednokratnoj, može zaštititi korisnika i ljude oko njega.</p><p>- No problem je što je N95 iznimno neudobna za korištenje tijekom dužeg vremenskog perioda, pa stavljanje dodatne maske može samo povećati razinu neugode i potaknuti ljude da je češće skidaju s lica - kaže dr. Pardo.</p><p>Kad je riječ o izboru najbolje maske za putovanje zrakoplovom, izbor je između tekstilne te medicinske jednokratne maske.</p><p>- Pritom su jednokratne maske bolji izbor jer ih se lako nadomješta. No svaka maska koja je čista i suha, odlična je za putovanje. Bez obzira na trajanje leta, trebala bi biti dovoljna samo jedna maska, no putnici bi trebali imati i rezervne maske, tekstilne ili jednokratne, kako bi uvijek imali učinkovitu zaštitu - zaključuje dr. Pardo.</p>