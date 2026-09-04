Veličina je bitna, samo muškarci mjere potpuno pogrešnu stvar...

„Je li ženama veličina stvarno bitna? Nemojte mi samo odgovoriti ono što se muškarcima govori da se bolje osjećaju.“ Ovo je poruka koju često dobivam. E pa dobro. Budimo iskreni. Da, veličina može biti bitna. Kao što mogu biti bitni oblik, položaj, kompatibilnost tijela, način na koji dvoje ljudi imaju seks i, najvažnije, ono što konkretnoj ženi odgovara. Nekim ženama veličina igra određenu ulogu, nekima vrlo malu, a nekima veličina uopće nije prednost.

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Ali znate što mi je fascinantno? Muškarac može provesti pola života zabrinut zbog nekoliko centimetara, uspoređivati se, mjeriti i pitati je li „dovoljno velik“, a da se nikada ne zapita nešto puno važnije: Koliko je vremena potrebno njegovoj partnerici da se uopće uzbudi?

Tu bih ja počela mjeriti.

Centimetri su postali muški projekt. Pornografija je napravila svoje. Kao što je ženama desetljećima prodavana ideja kako bi njihovo tijelo trebalo izgledati, muškarcima je prodana ideja kako bi njihovo trebalo izgledati i funkcionirati. Veće je bolje. Dulje je bolje. Jače je bolje. Što duže traješ, bolji si ljubavnik. I tako muškarac u krevet ulazi kao da polaže tehnički pregled. Je li dovoljno velik? Je li erekcija dovoljno čvrsta? Koliko dugo može izdržati?

A žena kraj njega možda razmišlja: „Hoće li me ovaj čovjek uopće poljubiti kako treba prije nego što krene dokazivati što zna?“ Jer žena nije zagrijana samim time što je muškarac skinuo hlače. Veličina ne može nadoknaditi loš seks. Možete imati impresivne centimetre i biti potpuno nezainteresirani za tijelo žene pokraj sebe.

Možete imati penis koji zadovoljava svaki zamišljeni 'ideal', a ne primijetiti da partnerica još nije dovoljno uzbuđena, da joj treba više vremena, drugačiji dodir ili nešto sasvim drugo.

I obrnuto, muškarac koji je godinama bio uvjeren da nije 'dovoljno obdaren' može biti izvrstan ljubavnik upravo zato što sluša, pita, promatra reakcije i ne svodi cijeli seksualni odnos na jedan dio svog tijela. Penis nije kompletan seksualni repertoar. To bi možda trebalo napisati velikim slovima. A što žene zapravo žele? Tu muškarci često očekuju jedan univerzalni odgovor. Nema ga. Jedna žena voli nešto što drugoj uopće ne odgovara. Nekoj je važnija određena vrsta stimulacije, drugoj položaj, trećoj osjećaj bliskosti i uzbuđenja prije samog odnosa.

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Zato je pitanje „Koja je idealna veličina?“ često manje korisno od pitanja: „Što odgovara ženi s kojom sam upravo sada?“

I tu se ponovno vraćamo na temu koja muškarcima ponekad zvuči manje uzbudljivo od centimetara, a čini ogromnu razliku -komunikaciju.

Pitajte. „Kako ti ovo odgovara?“ „Želiš drugačije?“ „Što ti najviše paše?“ To ne umanjuje vašu muškost. Upravo suprotno. Ako baš želite nešto mjeriti... Mjerite koliko vremena provedete u zavođenju prije seksa. Koliko ste prisutni. Koliko poznajete tijelo žene s kojom spavate. Koliko puta ste je stvarno pitali što želi, umjesto da pretpostavljate. I koliko ste sposobni čuti odgovor koji možda neće potvrditi ono što ste godinama vjerovali o sebi. Jer centimetri mogu igrati određenu ulogu. Naravno da mogu. Ali ako je to jedina stvar koju donosite u krevet, problem možda nikada nije bio u tome imate li centimetar više ili manje.

Problem je što ste od cijelog seksualnog iskustva odlučili mjeriti upravo ono što je najlakše staviti uz ravnalo.

Ako već nešto želite mjeriti u krevetu, možda za početak prestanite mjeriti sebe i počnite mjeriti koliko pažnje posvećujete osobi pokraj sebe.