Velika ljubav: Tata i kćer u istoj pozi za njegovu i njenu maturu

Budući da je sezona matura i diploma, učenici i studenti diljem svijeta dijele fotografije tog posebnog dana. Među svim tim fotografijama, jedna je dobila posebnu pozornost. Tori Roach (19) je u svibnju prošle godine na Twitteru podijelila fotografije svoje mature i mature svojeg oca, na kojima njih oboje su fotografirani u istoj pozi. Fotografijom je željela odati počast svojem tati.

Objava se sastoji od dvije fotografije. Na prvoj mladi maturant u zelenoj svečanoj odori ljudi malu bebu, a na drugoj Tori je u istoj pozi sa svojim ocem, samo osamnaest godina kasnije, na maturi u istoj srednjoj školi koju je završio i njezin tata.

- Osamnaest godina kasnije - napisala je i dodala par emotikona.

- Za svakoga tko se pita, da, to je moj tata i nije samac. Još jedan brat je na putu - dodala je naknadno na objavu.

Fotografije oca i kćeri su brzo postale viralne, a tisuće ljudi su komentirali oduševljeni ljubavlju i emocijama koje su fotografije kod njih potaknule.

- Ja sam iz malog grada i ovdje se nikad ništa takvo ne događa - Tory je rekla za časopis People. Tori živi s tatom Dennisom, maćehom Jamie Roach i malim polubratom Silasom u Huntsville-u u saveznoj državi Alabami.

- Nikad ne bih pomislila da će moja objava potaknuti toliko zanimanje ljudi. Kad je to počelo, bila sam u potpunom šoku. Nazvala sam tatu i u čudu sam mu rekla da svi dijele naše fotografije - dodala je.

S novom sezonom matura, objava je ponovo privukla puno pozornosti, a tisuće podjela fotografija je pokazalo kako takva emotivna objava puna ljubavi je pravi evergreen na Twitteru.

- Probudila sam se i imala tonu obavijesti... Ljudi su ponovno počeli dijeliti, like-ati i komentirati objavu. Moj tata je bio jako sretan kad sam mu rekla. Rekao mi je kako je to super. Ipak, u našem gradu se rijetko događa nešto zanimljivo - rekla je Tori.

Tori je objasnila da su prošle godine prije mature tražili njezine fotografije kao bebe koje su mislili pokazati na proslavi mature. A ideju za ponavljanje poze s te stare fotografije im je dala njezina teta.

- To je bilo stvarno super jer je to bilo isto mjesto na kojem je i on diplomirao - rekla je i dodala kako joj je bilo malo neugodno kad ju je tata digao u zagrljaj pred svim ljudima okupljenima na maturi.

- Ta fotografija nas je još više zbližila jer smo ponovo podijelili taj trenutak od prije osamnaest godina, a mislim da to rijetko tko doživi - objasnila je.

Danas Tori studira na Državnom sveučilištu Sam Houston i kaže da planira ponovno pozirati za novu fotografiju kad diplomira 2022. godine.

- Sveučilište je u istom gradu u kojem sam rođena i odrasla. Diplomirat ću na istom stadionu na kojem smo tata i ja maturirali - objašnjava.