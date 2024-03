Velika pljačka umjetnina skoro 35 godina bez rješenja, no ima novih intrigantnih tragova

Na današnji dan 1990. u muzeju Isabelle Stewart Gardner u Bostonu dvojica muškaraca preodjevena u zaštitare, koje su vezali, ukrala su 13 umjetničkih djela čija se vrijednost procjenjuje na 500 milijuna dolara. Među njima su bile slike Rembrandta i Johannesa Vermeera. Riječ je najvećoj pljački umjetničkih djela u modernoj povijesti koja do danas nije riješena, ali i dalje jednako intrigira policiju i ljubitelje umjetnina.

Iako je bilo nekoliko osumnjičenika i unatoč nagradi od 10 milijuna dolara koju je obećao FBI, slike nikada nisu pronađene. FBI smatra da su one nakon pljačke premještene u Philadelphiju, gdje im se trag posve 'ohladio'. No, Boston 25 News prije dvije godine je izvijestio o tome da postoji doušnik koji je policiji dao nove tragove, slijedom kojih policija ponovo provjerava tragove oko ubojstva kriminalna Jimmyja Marksa.

Foto: Wikipedia

On je ubijen 11 mjeseci nakon pljačke, dok je otključavao vrata stana u bostonskom predgrađu Lynn. Ubojica mu je dva puta pucao u potiljak i pobjegao, a zločin je do danas ostao neriješen. Informacije oušnika kažu da se Marks prije smrti hvalio time da posjeduje dvije ukradene slike te da je još neke od njih sakrio na sigurno. To upućuje na mogućnost da je bio povezan s pljačkom ili počiniteljima, što mu zapravo ne bi bilo strano.

Naime, mediji su pronašli podatak da je Marks bio u zatvoru 60-ih godina, i to zbog pljačke banke. Poznato je da se bavio dilanjem droge te da je bio povezan s kriminalnim miljeom. Osim toga, njegov prijatelj Boby Gaurente svojedobno je bio glavni osumnjičenik za tu krađu. Zanimljivo je da je jš 2015. godine Elene Gaurente, Bobbyeva udovica, policiji rekla da je njen suprug ubio Marksa.

Sve te informacije policija je pustila u javnost, u ndai da bi ponovna pozornost medija oko ovog slučaja mogla doprinijeti njegovom rješenju.

Otkrivena 4400 godina stara munija

Foto: Wikipedia

Na današnji dan 1989. u plitkoj jami u podnožju Velike Keopsove piramide u Egiptu otkrivena je drevna mumija mlade aristokratkinje, poznata kao 'nasmiješena mumija'. Starost joj je procijenjena na 4400 godina, a identitet istraživači nisu mogli detektirati.

Procjene pokazuju da e riječ o ženi koja je u vrijeme smrti imala oko 22 godine i da je bila visoka malo više od metar i pol. Kako je na glavi imala brončanu krunu prekrivenu zlatnim listićima, a u blizini su pronađeni vrijedni keramički predmeti te nešto ukrašenog stakla i nakita, pretpostavlja se da je bila pripadnica bogatije loze.

U blizini se našao i češanj češnjaka te više od 10 zuba. Istraživači su identificirali da je vlasnik kompleksa u kojem je grobnica pronađena bio Sankh Ptah, ali njegov položaj i njegov odnos s mumijom nisu razjašnjeni.

Night Fever na Hot 100

Foto: Wikipedia

Također 18. ožujka, ali 1978. godine, pjesma "Night Fever" Bee Geesa popela se na ljestvicu Hot 100 i ondje ostala čak osam tjedana.

