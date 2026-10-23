Velika razlika u godinama među partnerima: Ovo su problemi o kojima se rijetko govori

Veze između partnera različite dobi danas su sve prihvaćenije. Razlika od pet ili deset godina mnogima ne predstavlja ništa neobično, no kada jedan partner ima dvadesetak ili više godina od drugoga, često se pojavljuju predrasude i osude okoline.

Stručnjakinja za veze i seksualne odnose Tracey Cox smatra da ključni problem nije sama razlika u godinama, nego životna faza u kojoj se partneri nalaze.

Primjerice, veza između 20-godišnjaka i 40-godišnjaka može dobro funkcionirati, no kada mlađi partner navrši 40, a stariji 60 godina, okolnosti mogu biti znatno drukčije. Razlika ostaje ista, ali se potrebe, mogućnosti i svakodnevne navike mijenjaju, piše Daily Mail.

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Prednosti veze s velikom razlikom u godinama

Prema Cox, takve veze imaju brojne prednosti. Stariji partner često donosi emocionalnu stabilnost, životno iskustvo i financijsku sigurnost, dok mlađi unosi energiju, znatiželju i drukčiji pogled na život.

Osim toga, parovi koji se suočavaju s osudama okoline mogu razviti snažan osjećaj povezanosti i odanosti. Budući da su često prisiljeni opravdavati svoj odnos pred drugima, s vremenom mogu postati sigurniji u svoju odluku da ostanu zajedno.

Cox ističe i da godine ne određuju nužno nečije interese. Neki 25-godišnjaci radije provode večeri kod kuće, dok pojedini 50-godišnjaci uživaju u izlascima, putovanjima i avanturama.

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Problemi se često pojavljuju kasnije

Iako takvi odnosi mogu biti ispunjavajući, razlike u životnim fazama mogu postati ozbiljan izazov.

Dok mlađi partner možda tek gradi karijeru, stariji već razmišlja o mirovini. Jedan možda želi djecu, dok ih drugi već ima i ne planira ponovno postati roditelj.

Problem mogu predstavljati i prijatelji te obitelj. Stariji partner možda se druži s ljudima koji odlaze u mirovinu, dok mlađi ima prijatelje koji tek osnivaju obitelji ili žele aktivniji društveni život.

Posebno osjetljiva tema može biti odnos s djecom iz prethodnih brakova. Cox upozorava da odrasla djeca starijeg partnera ponekad teško prihvaćaju novu vezu, osobito ako postoji zabrinutost oko nasljedstva.

Zdravlje i intimnost postaju veliki izazovi

Jedna od najvećih poteškoća može se pojaviti kada stariji partner počne osjećati posljedice starenja.

Zdravstveni problemi, umor i promjene seksualne želje mogu utjecati na kvalitetu zajedničkog života. Mlađi partner tada se može naći u situaciji da preuzima ulogu njegovatelja mnogo ranije nego što je očekivao.

Cox navodi primjer 46-godišnje Sophie, koja je već deset godina u vezi sa 71-godišnjim Richardom.

Sophie priznaje da je njihova ljubav i dalje snažna, ali se njihov svakodnevni život znatno promijenio. Nekada su često putovali i izlazili, a danas se njihovi dani uglavnom svode na liječničke preglede i mirne večeri kod kuće.

Osim što joj nedostaju zajedničke aktivnosti, Sophie priznaje da joj nedostaje i tjelesna bliskost. Njezin partner izgubio je interes za seksualne odnose, dok ona osjeća da je još uvijek u životnoj fazi u kojoj joj je intimnost važna.

Iako ga ne namjerava napustiti, svjesna je da je zbog njihove ljubavi pristala na određena odricanja.

Jesu li starije žene s mlađim muškarcima izloženije osudama?

Cox smatra da društvo često strože osuđuje žene koje imaju znatno mlađe partnere nego muškarce u istoj situaciji.

Dok se starijim muškarcima s mlađim partnericama često pripisuje uspjeh, starije žene mogu biti izložene podrugljivim komentarima i predrasudama.

I sama je prije dvadesetak godina bila u vezama s mlađim muškarcima. Objašnjava da su joj tada više odgovarali partneri koji su bili usredotočeni na uživanje u životu, a manje na tradicionalna očekivanja o braku i obitelji.

Ipak, ističe da i takve veze mogu imati izazove, posebno kada je riječ o planiranju djece i različitim životnim prioritetima.

Foto: 123RF

Kada takve veze imaju najviše izgleda za uspjeh?

Prema iskustvu Tracey Cox, veze s velikom razlikom u godinama mogu bolje funkcionirati kada oba partnera imaju dovoljno životnog iskustva i jasno znaju što žele.

Posebno naglašava važnost emocionalne zrelosti, zdravlja i otvorene komunikacije.

Parovima savjetuje da već na početku razgovaraju o novcu, djeci, seksualnom životu, zdravstvenim problemima i mogućnosti da će jedan partner u budućnosti trebati dodatnu skrb.

Važno je i da svatko zadrži vlastite prijatelje, hobije i interese kako odnos ne bi postao jedini izvor društvenog i emocionalnog zadovoljstva.

Zaključno, Cox smatra da velike razlike u godinama ne moraju spriječiti sretnu ljubav, ali zahtijevaju više iskrenosti i planiranja budućnosti. Ono o čemu partneri danas ne žele razmišljati za nekoliko godina moglo bi postati važan dio njihove svakodnevice.